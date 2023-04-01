İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Bağcılar'da yarın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı toplu açılış töreni nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Bağcılar Meydan'da düzenlenecek program kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre, saat 08.00'den program bitimine kadar trafiğe kapalı kalacak cadde ve sokaklar şöyle sıralandı:

"Hoca Ahmet Yesevi Caddesi 1000. Sokak- 426. Sokak kavşağı ile Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Bağcılar Caddesi kavşağı arası ve buraya çıkan tüm cadde ve sokaklar, Bağcılar Caddesi Şehit Yılmaz Kaan Caddesi kavşağı ile Bağcılar Caddesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi kavşağı arası ve buraya çıkan tüm sokak ve caddeler iki yönlü olarak, Bağcılar merkez 674. Sokak (Bağcılar Caddesi 674. sokak kesişimi ile Osman Gazi Caddesi 674. Sokak kesişimi arası), Birlik Caddesi (Birlik Caddesi 1000. Sokak kavşağı ile Bağcılar Meydan arası) ve buraya çıkan tüm sokak ve caddeler, Sancaktepe Mahallesi 10. Sokak, 896. Sokak, 897. Sokak ile bu sokaklara çıkan tüm sokak ve caddeler."

Bu yollara alternatif güzergahlar olarak, Mehmet Akif Bulvarı, Osman Gazi Caddesi, Esenler Caddesi, Bağcılar-İstanbul Caddesi kullanılabilecek. 

Kaynak: AA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan
Bayatlamayan cevizli anne kurabiyesinin püf noktaları! Ağızda dağılıyor Bayatlamayan cevizli anne kurabiyesinin püf noktaları! Ağızda dağılıyor
En çok aldatan 6 burç. Onlara güvenmek ve bağlanmak çok zor En çok aldatan 6 burç. Onlara güvenmek ve bağlanmak çok zor
İrfan Değirmenci'den kendisini hedef alan Ahmet Hakan'a yanıt: Goygoycu, patron sâkisi İrfan Değirmenci'den kendisini hedef alan Ahmet Hakan'a yanıt: Goygoycu, patron sâkisi
Kılıçdaroğlu’nun seccadeye basmasını Diyanet’e sorduk: ‘Günah değildir, yanlışlık olmuştur, kabalıkta, biz de yanlışlıkla seccadeye basabilirdik’ ‘Günah değildir, yanlışlık olmuştur. Kabalıkta, biz de yanlışlıkla seccadeye basabilirdik’
ÇOK OKUNANLAR
Nisan ayını bolluk ve bereketle geçirecek üç burç belli oldu Nisan ayını bolluk ve bereketle geçirecek üç burç belli oldu
Fitch'ten dikkat çeken değerlendirme: 'Seçimden sonra dolar böyle olacak' Fitch'ten dikkat çeken değerlendirme: 'Seçimden sonra dolar böyle olacak'
Konsensus Araştırma'dan Muharrem İnce'ye kötü haber: 'Seçim sonucunu etkilemeyecek' Konsensus Araştırma'dan Muharrem İnce'ye kötü haber: 'Seçim sonucunu etkilemeyecek'
Murat Gezici: Üniversitelerin neden kapalı tutulduğunu anlıyor musunuz şimdi, gençler bu oyunu bozacak Gezici: Üniversitelerin neden kapalı tutulduğunu anlıyor musunuz şimdi, gençler bu oyunu bozacak
Son anketlerden AKP'ye kötü haber: Z Kuşağı Erdoğan'a karşı! Son anketlerden AKP'ye soğuk duş: Z Kuşağı Erdoğan'a karşı!