Malatya’da depremde ağır hasar alan MHP il binası çöktü!

Malatya’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Teşkilatı’nın da bulunduğu 7 katlı bina çöktü.

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Malatya’da Kahramanmaraşlı depremlerde ağır hasar alarak boşaltılan MHP İl Teşkilatı’nın da bulunduğu 7 katlı bina çöktü.

Sabaha karşı çöken binanın bulunduğu Kışla caddesi tedbir amaçlı trafiğe kapatılırken, çöken binanın yan kısmında bulunan bazı esnaflar 7 katlı binanın büyük bir gürültü ile çöktüğünü ifade etti.

"ÇATIRDI SESLERİ GELİYORDU"

Çöken binanın yanındaki binada konaklayan bir bölge esnafı, binada bir süredir çatırtı sesleri geldiğini sabaha karşı ise büyük bir gürültü ile uyandıklarında binanın çöktüğünü gördüklerini söyledi.

Kaynak: İHA

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