Melih Bulu atamıştı: Boğaziçi'nin eski Genel Sekreteri AKP'den aday adayı oldu

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kayyum kararları ile kamuoyunun gündemine yer alan Boğaziçi Üniversitesi'nde eski Genel Sekreter Nedim Malkoç, AKP'den milletvekili aday adayı oldu.

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Melih Bulu atamıştı: Boğaziçi'nin eski Genel Sekreteri AKP'den aday adayı oldu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanı Hakan Nedim Malkoç, 2 Ocak 2021'de Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan ve 15 Temmuz'da görevden alınan Melih Bulu döneminde Genel Sekreterlik görevine atanmıştı.

1 Haziran'da Boğaziçi'ne atanan Malkoç'un, bir dönem Osmanlı Eğitim Ocakları Kocaeli şube başkan vekilliği yaptığı ve cumhurbaşkanı eski başdanışmanı ve kamu denetçisi Şeref Malkoç'un akrabası olduğu ortaya çıkmış, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Malkoç atamasını 13 Temmuz'da yargıya taşımıştı. 12. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermiş, kararın ardından Malkoç görevden alınmıştı.

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AKP'DEN ADAY ADAYI OLDU 

Malkoç, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için AKP'den aday adayı oldu. 

“TÜRKİYE YÜZYILINDA BU KADROLARLA HAREKET ETMEK İÇİN ADAY OLDUM”

Bugünkocaeli gazetesine konuşan Malkoç, "Aday olmaya ilk önce hayranlık beslediğim ve dünya lideri olan sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ve alt kadrolara güvencimden bu kadrolarda görev alabilmek ve Türkiye yüzyılında bu kadrolarla hareket etmek için aday oldum" diye konuştu.

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Boğaziçi Üniversitesi protestoları
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