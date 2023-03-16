Lütfü Savaş, Hataylılara seslendi: Oyumuzu Hatay'da kullanıp yuvamıza hep birlikte sahip çıkalım

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kenti terk etmek zorunda Hataylılara çağrıda bulundu.

Savaş, Hataylılara, “14 Mayıs seçimlerinde Hatay'ın milletvekili sayısı aynı kalacak. Ancak ilimiz dışında kullandığınız oylar, oy kullandığınız yere sayılacak. Bizim yuvamız Hatay. Şehrimizin geleceği için oyumuzu Hatay'da kullanıp yuvamıza hep birlikte sahip çıkalım” diye seslendi.

Savaş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Deprem afeti nedeniyle büyük kayıplarımız ve çok büyük acılarımız var ama her yeni günü yaraları sarma azmi ve kararlılığıyla karşılıyor, Atatürk'ün emaneti şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için dayanışma içinde durmadan çalışıyoruz. Şu an Hatay’dan ayrılmak zorunda kalan hemşerilerim; inanıyoruz ki bu ayrılış geçici, o yüzden şehrinizin geleceğinde söz sahibi sizlersiniz. 14 Mayıs’ta Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimlerinden biri yapılacak. Bu seçim, Hatay’ımız için de tarihi önemde.

“BİZİM YUVAMIZ HATAY, YUVAMIZA HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM”

Hatay’ın Hataylılara ihtiyacı var, sizlere ihtiyacımız var. Yaşadığımız afet nedeniyle başka illere giden vatandaşlarımız, 17 Mart gecesine kadar bulunduğu ildeki adresine (yurt, otel, pansiyon gibi yerler dahil) kaydını aldırabilecek. 14 Mayıs seçimlerinde Hatay'ın milletvekili sayısı aynı kalacak. Ancak ilimiz dışında kullandığınız oylar, oy kullandığınız yere sayılacak. Bizim yuvamız Hatay. Şehrimizin geleceği için oyumuzu Hatay'da kullanıp yuvamıza hep birlikte sahip çıkalım. Hatay için oyum Hatay’a.”

Kıymetli hemşehrilerim,

Deprem afeti nedeniyle büyük kayıplarımız ve çok büyük acılarımız var ama her yeni günü, yaraları sarma azmi ve kararlılığıyla karşılıyor, Atatürk'ün emaneti şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için dayanışma içinde durmadan çalışıyoruz. — Lütfü Savaş 🇹🇷 (@DocDrLutfuSavas) March 15, 2023

Kaynak: ANKA