Malatya'da ağır hasarlı bina Adıyaman merkezli 4.5 büyüklüğündeki depremde çöktü

21.55'de Adıyaman'ın Sincik ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında Malatya'da Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir bölümü yıkıkolan bina çöktü.

Malatya'da ağır hasarlı bina Adıyaman merkezli 4.5 büyüklüğündeki depremde çöktü

6 Şubat'ta meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler Malatya'da da büyük yıkıma neden oldu. Kentte çok sayıda bina da depremlerde ağır hasar aldı. Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir kısmı yıkılan bina çöktü.

Alınan bilgiye göre, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük hasar verdiği Malatya'da, 21.55'de Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından bir bina çöktü.

Fuzuli Caddesi girişindeki binanın yıkılması üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

6 katlı binanın bir bölümünün Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldığı, kalan kısmının ise son depremde çöktüğü öğrenildi. Ekipler, yaptıkları incelemede enkazda kimsenin olmadığını tespit etti.

 

Kaynak: AA

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