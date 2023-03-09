Yıkılan evine hasarsız raporu verilen depremzede isyan etti: 'Deprem vergileri nerede?'

Gaziantep İslahiye ilçesinde yaşayan Hamza Mert, depremde yıkılan evine “hasarsız” raporu verildiğini ve ahırının da “ticarethane” olarak gösterildiğini belirterek, "Bu devlete bu zamana kadar niye vergi verdik? Deprem vergileri nerede?" diyerek isyan etti.

Yıkılan evine hasarsız raporu verilen depremzede isyan etti: 'Deprem vergileri nerede?'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Gaziantep’in Islahiye ilçesindeki çadırkentte kalan Hamza Mert, depremde yıkılan evine “hasarsız” raporu verildiğini söyledi.

Deprem bölgesindeki gazeteci kovuldu: 'İletişim Başkanlığı yurtdışındaki genel merkezi aramış'Deprem bölgesindeki gazeteci kovuldu: 'İletişim Başkanlığı yurtdışındaki genel merkezi aramış'Güncel

"27 GÜNDÜR GELEN OLMADI"

Günlerdir raporun düzeltilmesini beklediğini belirten Mert, raporda ahırının da “ticarethane” olarak gösterildiğini kaydetti. Mert, “e-Devlet’e girdiğimde benim ev hasarsız. Ahırımı da ticarethane göstermişler. Buna itiraz ettim, 27 gündür gelen olmadı” diye konuştu.

Mert, kendilerine belediyeler ve yurttaşların yardım ettiğini, ancak hükümetin yönettiği kurumlardan gerekli yardımı göremediklerini ifade ederek, “Sadece devletten AFAD ve Kızılay çadırı gördük, başka yardım alamadık” dedi.

İSYAN ETTİ

Hamza Mert, ilçede kiralık ev dahi kalmadığını aktararak, “Bu devlet nerede? Rivayete göre, diyorlar, ‘Yüzde 60’ını biz ödeyeceğiz, yüzde 40’ını sen ödeyeceksin’. Bu devlete bu zamana kadar niye vergi verdik? Deprem vergileri nerede? Bizim evlerimizi yapacak, teslim edecek. Yurt dışından gelen paralar nerede? Bizim evlerimizin yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Etiketler
Deprem
Hamamböcekleri ve karıncalara karşı doğal kovucu! Eve yaklaşamıyorlar Hamamböcekleri ve karıncalara karşı doğal kovucu! Eve yaklaşamıyorlar
Depremzede çocukları 'alıkoyan' Menzil'e suç duyurusu Depremzede çocukları 'alıkoyan' Menzil'e suç duyurusu
İlayda Alişan'ı kızdıran mesaj! Ağzına geleni söyledi İlayda Alişan'ı kızdıran mesaj! Ağzına geleni söyledi
Görüntüler infial yaratmıştı: Yoğun bakımda unutulan hastalar, ailelerine haber verilmeden gömülmüş! Görüntüler infial yaratmıştı: Yoğun bakımda unutulan hastalar, ailelerine haber verilmeden gömülmüş!
ÇOK OKUNANLAR
Millet İttifakı'nın 'aday krizi'nden sonra ilk anket: İşte partilerin son oy oranları Millet İttifakı'nın 'aday krizi'nden sonra ilk anket: İşte partilerin son oy oranları
Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli ve kuvvetli geliyor! Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli ve kuvvetli geliyor!
Ankara kulisleri bunu konuşuyor: Erdoğan'ın 'gölge kabinesi'nde sürpriz isimler Ankara kulisleri bunu konuşuyor: Erdoğan'ın 'gölge kabinesi'nde sürpriz isimler
Naci Görür’den İstanbul depremi uyarısı! ‘10 şiddeti görülecek, o ilçeler etkilenecek!’ Naci Görür’den İstanbul depremi uyarısı! ‘10 şiddeti görülecek, o ilçeler etkilenecek!’
ORC Araştırma müdürü Pösteki: Kılıçdaroğlu ilk turda seçimi alıyor, AKP’nin oy oranı önümüzdeki aylarda daha da düşebilir ORC Araştırma müdürü, son oy oranlarını açıkladı