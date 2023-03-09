Görüntüler infial yaratmıştı: Yoğun bakımda unutulan hastalar, ailelerine haber verilmeden gömülmüş!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en ağır hasarı alan kentlerden Hatay’daki Özel Defne Hastanesi'nin yoğun bakım ünitelerinde unutulan hastaların hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

Hastane çalışanları kendi cebinden ödediği parayla bir vinç kiralamış ve ulaşabildiği hastaları tahliye etmişti. Çalışanlar buna karşılık entübe durumdaki hastalardan bazılarının hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtmişti.

Depremin üzerinden günler geçtikten sonra ortaya çıkan görüntüler, hastane çalışanlarını doğrulamış ve yoğun bakımda hayatını kaybeden hastalara depremin üçüncü günü ulaşılabildiği ortaya çıkmıştı.

CENAZELER AİLELERE HABER VERİLMEDEN DEFNEDİLMİŞ

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre, yoğun bakımda bulunan yakınını kaybeden bir Hataylı, çıkarılan cenazelerin ailelere haber verilmeden toprağa verildiğini aktardı. 18 Şubat öncesine kadar ailesiyle yakınını aradığını belirten yurttaş, defni kendi başlarına araştıra araştıra öğrendiklerini söyledi.

Hataylı bir yurttaş, 6 Şubat’ta yoğun bakımda bulunan anneannesinden gün boyu haber alamadığını belirtti. Hastaların tahliye edildiği haberini gören vatandaş, yaşlı kadının da sağ olarak çıkarıldığı umuduyla arayışlarına başladığını anlattı.

Vatandaş, bu arayışın 19 Şubat’a kadar sürdüğünü ve kendilerine o gün vefat haberi verildiğini aktardı. Vatandaş, cenazenin çıkarıldıktan sonra da defnedildiğini öğrendiklerini ve bunun üzerine arayışlarını sonlandırdıklarını kaydetti.

Üstelik tek vaka da bu değil. Ailenin verdiği bilgiye göre, başka hasta sahipleri de yoğun bakımda öldüğü anlaşılan yakınlarının günler sonra enkazdan çıkarılarak habersizce defnedildiğini öğrendi.