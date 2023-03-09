Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan gelen son dakika bilgisine göre saat 08:28'de Marmara Denizi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Bursa'nın bazı ilçelerinde hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı, Bursa'nın Karacabey ilçesine 14,41 kilometre mesafede ve yerin 7 deniz yüzeyinin 7 kilometre altında kaydedildi.
Sarsıntı Bursa'nın bazı ilçelerinde hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 9, 2023
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Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [14.41 km] Karacabey (Bursa)
Tarih:2023-03-09
Saat:08:28:53 TSİ
Enlem:40.523 N
Boylam:28.237 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/6U1bLrEnNv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ '4.3' DEDİ
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Balıkesir'in Erdek açıkları olarak açıklarken; depremin büyüklüğüne de 4.3 dedi.
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