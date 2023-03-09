Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan gelen son dakika bilgisine göre saat 08:28'de Marmara Denizi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Bursa'nın bazı ilçelerinde hissedildi.

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Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı, Bursa'nın Karacabey ilçesine 14,41 kilometre mesafede ve yerin 7 deniz yüzeyinin 7 kilometre altında kaydedildi.

Sarsıntı Bursa'nın bazı ilçelerinde hissedildi.

KANDİLLİ '4.3' DEDİ 

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Balıkesir'in Erdek açıkları olarak açıklarken; depremin büyüklüğüne de 4.3 dedi. 

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