‘İntihar etti’ sanıldı gerçek bambaşka çıktı: Küçük çocuk her şeyi anlattı

Zonguldak'ta yaşayan 28 yaşındaki Gülcan S.'nin intihara teşebbüs ettiği sanıldığı olayın arka planı bambaşka çıktı.

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‘İntihar etti’ sanıldı gerçek bambaşka çıktı: Küçük çocuk her şeyi anlattı

Zonguldak'ta yaşayan 28 yaşındaki Gülcan S.'nin intihara teşebbüs ettiği sanıldığı olayın arka planı bambaşka çıktı.

Edinilen bilgiye göre, geçen pazar günü sabah saatlerinde sağlık ekiplerine yapılan bir ihbarda Mithatpaşa Mahallesi 69. Sokak’ta ikamet eden 28 yaşındaki Gülcan S.’nin ateşli silahla yaralandığı bildirildi. Ekiplerin kanlar içinde bulduğu Gülcan S., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Gülcan S.’nin kocası Sedat S. tarafından kasığından vurulduğunu ortaya çıkardı. İddiaya göre, Sedat S.n evde çıkan tartışma sonrası eşini vurdu.

“YENGEM KENDİNİ VURDU”

Sedat S., 11 yaşındaki yeğenine de 112’yi arattırarak “Yengem kendini vurdu” demesini istedi. İhbar üzerine ekipler olay yerine gelirken, Sedat S. arkadaşı F.K.’yi arayarak yardım istedi. Katil zanlısı koca hızla olay yerinden ayrıldı. Ancak polis ekiplerinin gelmesinin ardından küçük çocuk, yengesini dayısının vurduğunu söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, üç gün süren araştırmaların sonucunda Sedat S.’yi saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı.

ALDATTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Yürütülen soruşturmada katil zanlısı koca Sedat S. ile birlikte F.K. (36), M.Ç. (58) ve A.S. (56) de gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden F.K. serbest bırakıldı. Gülcan S.’nin eşi Sedat S. “kasten adam öldürmeye teşebbüs”, arkadaşları M.Ç. ve A.S. ise uyuşturucu madde bulundurmak ve satmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil zanlısı kocanın ifadesinde, eşi Gülcan S.’nin kendisini aldattığını öne sürdüğü öğrenildi. Öte yandan çocuklar ise koruma altına alındı. Genç kadının hastanedeki tedavisi sürüyor.

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