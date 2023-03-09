CHP'nin karavanına saldırı: Kılıçdaroğlu'nun afişi parçalandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmıştı. Kılıçdaroğlu’nun pek çok partiden daha destek almasının ardından provokasyon girişimleri de başladı.

Kocaeli Barış Gazetesi'nden Merve Dişli'nin haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Esenler’de bulunan ve CHP Esenler İlçe Başkanlığına ait olan seçim karavanının üstündeki resminin söküldüğü görüldü. Kimliği belirsiz kişilerce yapıldığı düşünülen bu eylemin ardından seçim döneminin gerginliği konusunda endişeleri arttırdı.