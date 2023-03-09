Melih Gökçek'ten Kadınlar Günü için 'Anneler Günü' mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'yken görevinden istifa ettirilen Melih Gökçek, sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir "Anneler Günü" mesajı yayımladı.

Melih Gökçek'ten Kadınlar Günü için 'Anneler Günü' mesajı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir mesaj yayımladı. 

Gökçek, tüm annelerin anneler gününü kutladığı kadınlar günü mesajı ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Gökçek'in mesajı şöyle oldu:

ANNELER GÜNÜ MÜNASEBETİYLE DEPREMDE ENKAZ ALTINDA CAN VEREN ELİ ÖPÜLESİ ANALARIMIZI, PKK İLE MÜCADELEMİZ DE ŞEHİT OLAN BACILARIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ… MEKÂNLARI CENNET OLSUN…

Melih Gökçek'ten Kadınlar Günü için 'Anneler Günü' mesajı - Resim : 1

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