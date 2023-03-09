Melih Gökçek'ten Kadınlar Günü için 'Anneler Günü' mesajı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir mesaj yayımladı.

Gökçek, tüm annelerin anneler gününü kutladığı kadınlar günü mesajı ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Gökçek'in mesajı şöyle oldu:

ANNELER GÜNÜ MÜNASEBETİYLE DEPREMDE ENKAZ ALTINDA CAN VEREN ELİ ÖPÜLESİ ANALARIMIZI, PKK İLE MÜCADELEMİZ DE ŞEHİT OLAN BACILARIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ… MEKÂNLARI CENNET OLSUN…