Gelecek Partisi'nden ilginç hamle: AKP'li ismin aday olabilmesi için imza toplamaya başladılar!

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olsun, ben de cumhurbaşkanlığına adayım" açıklamasının bir ironi olduğunu belirterek, "Kemal beyin adaylık sürecinde katkımız varsa ne mutlu bize?" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olduğunun açıklanmasının ardından AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın 2020 yılındaki açıklamaları yeniden gündem oldu.

AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

3 yıl önceki sözleri yeniden gündem olan Bülent Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bizim için en iyi aday hep Kemal Kılıçdaroğlu dedik. Kemal beyin adaylık sürecinde katkımız varsa ne mutlu bize! Bir ironiyi bile anlamayacak kadar 'siyasi kör' olanlara 4 ay önce neden adaylıktan çekildiğimizi gerekçeleriyle anlatmıştık. Yoksa; Güçlü Türkiye yolunda adayımız net. Bize sıradan, hatta öncesinde açıkladığımız bir ironi için 'aday olacak mısın?' diye soranlar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'adayımız partisiz cumhurbaşkanı olacak' dediğini duymadılar mı? Bırakın partisiz Cumhurbaşkanını, partili Cumhurbaşkanı, 5 partili yardımcı, 2 partili Belediye Başkanı da eklenmedi mi?" dedi.

GELECEK PARTİSİ İMZA TOPLAYACAK

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının netleşmesinden sonra Ahmet Davutoğlu önderliğindeki Gelecek Partisi'nden sürpriz bir hamle geldi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Vahap Özsüer, Bülent Turan'ın aday olabilmesi için 100 bin imza kampanyası başlattıklarını duyurdu. Söz konusu imza kampanyasına ilk imza atan isim de Vahap Özsüer oldu.