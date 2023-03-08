‘Kılıçdaroğlu aday olsun ben de adayım’ diyen AKP'li Turan’dan açıklama: 'İroni' yapmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının resmen ilan edilmesinin ardından “Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olsun, ben de cumhurbaşkanlığına adayım” sözleri gündem olan AKP’li Bülent Turan ‘ironi’ savunması yaptı.

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‘Kılıçdaroğlu aday olsun ben de adayım’ diyen AKP'li Turan’dan açıklama: 'İroni' yapmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesinin ardından, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın 8 Aralık 2020’de yaptığı “Kemal Kılıçdaroğlu 2023’te cumhurbaşkanı adayı olsun ben de Çanakkale Milletvekili Bülent Turan olarak cumhurbaşkanlığına adayım” açıklaması gündem oldu.

‘SİYASİ KÖRLER’

Turan açıklamalarının gündem olması üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İroni yaptığını söyleyen Turan, Twitter hesabından şunları yazdı:

“Bizim için en iyi aday hep Kılıçdaroğlu dedik. Kemal beyin adaylık sürecinde katkımız varsa ne mutlu bize! Bir ironiyi bile anlamayacak kadar ‘siyasi kör’ olanlara 4 ay önce neden adaylıktan çekildiğimizi gerekçeleriyle anlatmıştık. Yoksa; Güçlü Türkiye yolunda adayımız net.

Bize sıradan, hatta öncesinde açıkladığımız bir ironi için ‘aday olacak mısın?’ diye soranlar, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘adayımız partisiz cumhurbaşkanı olacak’ dediğini duymadılar mı? Bırakın partisiz CBşk’nı, partili Cbşk + 5 partili yrd + 2 partili bld bşk da eklenmedi mi.”

‘Kılıçdaroğlu aday olsun ben de adayım’ diyen AKP'li Turan’dan açıklama: 'İroni' yapmış - Resim : 1

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