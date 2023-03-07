Saadet Partisi'nden Meral Akşener'in açıklamaları için ilk yorum: Morali daha ileriye taşıyan mesajlar verdi

GERÇEK GÜNDEM /

Altılı Masa'da yaşanan aday krizi dün yaşanan görüşme trafiğiyle olumlu sonuçlandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yaptığı açıklama ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ilan edildi.

Altılı Masa'da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itirazı nedeniyle son günlerin en çok konuşulan kişilerden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

Akşener, "İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu ile aynı kantarda olacak. Bugünkü Anayasa'ya göre Kılıçdaroğlu bizleri cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atayacak. Millet İttifakı'nın hiçbir lideri milletvekili adayı olmayacak. Bu kazancağımıza inandığımızı gösteriyor. Liderlerin yardımcılığı Fuat Oktay'ınki gibi olmayacak. Artık sorun çıkmaz, bu çözüm içime sindi" diye konuştu.

"MORALİ DAHA İLERİYE TAŞIYAN MESAJLAR GELDİ"

Krizin yaşandığı ve aday mutabakatının sağlandığı toplantıların ev sahibi Saadet Partisi'nden Meral Akşener'in açıklamaları hakkında ilk yorum Genel Başkan Yardımcısı Hukuk İşleri Başkanı Bülent Kaya'dan geldi

Bülent Kaya, "Bu akşam Haberturk TV’de Sayın Meral Akşener, 6 Mart’ta oluşan morali daha ileriye taşıyan mesajlar verdi. Saygılar teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Bu akşam @HaberturkTV’de Seyın @meral_aksener 6 Mart’ta oluşan morali daha ileriye taşıyan mesajlar verdi. Saygılar teşekkürler. — BÜLENT KAYA (@avbulentkaya) March 7, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem