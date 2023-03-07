Dinlenme tesisinde '13'üncü Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır' anonsu sonrasında alkış tufanı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından dinlenme tesisinde yaşanan anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Dün gerçekleştirilen görüşme trafiğinin ardından Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığını Saadet Partisi (SP) Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Altılı Masa toplantısı sonrasında 6 lider arasında en yaşlı isim olan ev sahibi SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu açıkladı.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının ardından kamuoyu desteği hakkında dikkat çeken anlar yaşandı.
Dinlenme tesisinde "Türkiye Cumhuriyeti'nin 13.Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır" anonsu yapıldı. Anonsun ardından alkış tufanı koptu, sloganlar başladı.
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