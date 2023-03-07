CHP Gençlik Kolları'ndan Netflix temalı '13 Cumhurbaşkanı' paylaşımı

Dün gerçekleştirilen görüşme trafiğinin ardından Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını Saadet Partisi (SP) Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Altılı Masa toplantısı sonrasında 6 lider arasında en yaşlı isim olan ev sahibi SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu açıkladı.

CHP Gençlik Kolları, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının resmen ilan edilmesinin ardından Netflix temalı dikkat çeken bir paylaşım geldi.

CHP Gençlik Kolları, Netflix teması üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu’nun bazı fotoğraf ve videolarını paylaşarak “The Original Series – Ben Kemal. Geliyorum! Next episode; İktidar” ifadelerini kullandı.

Söz konusu videoda dünyaca ünlü müzik grubu Pink Floyd’un “Another Brick in the Wall” parçası çalması dikkat çekti.

The Wall albümündeki bu şarkı ağırlıklı olarak eğitim sistemini eleştiriyor.