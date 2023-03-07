HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteğine ilişkin Akşener'den açıklama: 'HDP masaya getirilemez'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP'nin CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına destek vermesine ilişkin konuştu.

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HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteğine ilişkin Akşener'den açıklama: 'HDP masaya getirilemez'

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. 

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının ardından kulislerde hızlandı. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'na destek verebileceklerini söyledi. 

AKŞENER'DEN AÇIKLAMA

HDP'nin tutumuna İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ne diyeceği de merak konusu oldu. 

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Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Akşener, CHP'nin HDP ile diyalog kurabileceğini ama İYİ Parti'nin olduğu masaya HDP'nin getirilemeyeceğini söyledi. 

İYİ Parti lideri "Öncelikle masada HDP yok. Diyalog başka, taviz başka bir şeydir. CHP, HDP ile görüşebilir, bizi ilgilendirmez. Fakat asla masaya getiremez. Atatürk ile insanların derdi olmayacak" ifadelerini kullandı.

Akşener'in açıklamaları şöyle:

"Bizim kırmızı çizgilerimiz aynı. Hukuka saygı, vatanın birliğine saygı, anayasanın ilk 4 maddesine saygı, Türkiye'deki birlik beraberliğe saygı. Yani Atatürk'le derdi olmayacak insanların. 2014'de MHP'nin adayı HDP'nin adayına para desteği yaptıysa burada bir şey var demektir. Bugün neden böyle? Türkiye'de siyasi partiler üzerinden ayrışma yerine etnik kimlik üzerinden bir ayrışma oldu ve bunun nedeni Türk milliyetçileri değil. 

31 Mart 2019. Bizim Güney Doğu'da belediye başkan ve meclis üyelerimiz oldu. Birden Yeni Şafak'ta bütün kimlikleriyle 29 adayımız ismi PKK'lı diye yayınlandı. Bir baktık 2'si dışında ortak özellikleri Kürt olmasıydı. Bunlarda 3'ü AKP'ye geçti. 

Masada HDP yok. Zaman zaman HDP yöneticilerinden farklı farklı açıklamalar oldu. Ben de bu açıklamaların ucube sisteme odun atmak olduğunu düşündüm. Bakanlık gibi alış veriş olması mümkün değil. 

CHP, HDP'yi bizim olduğumuz masaya asla getiremez."

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HDP Meral Akşener 2023 seçim
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