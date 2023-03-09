Depremzede çocukları 'alıkoyan' Menzil'e suç duyurusu

Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği, depremzede 1100 çocuğu Adıyaman'daki köylerine getirdiklerini açıklayan Menzil Tarikatı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Depremzede çocukları 'alıkoyan' Menzil'e suç duyurusu

Menzil Tarikatı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'ın Menzil Köyü'nde 7 bin 100 yetişkin depremzede ile 2 binin üzerinde çocuğun “misafir edildiğini” açıklamış, tarikatın sosyal medya hesaplarından depremzede küçük çocukların “tekbir işareti yaptığı” fotoğraflar paylaşılmıştı.

Bir başka videoda ise “etkinlik adı altında” çocuklara dini eğitim verildiği görülürken; asker ve polisin, Menzil tarikatından Muhammed Saki el Hüseyni karşısında “el pençe divan” durduğu görülmüştü. 

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SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, tarikatın köyündeki 1100 çocukla ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Derneğin verdiği suç duyurusunda “Çocuğun kaçırılması ve alıkonması ve kişiyi hürrİyetinden yoksun kılma” suçlarının işlendiği belirtildi. Dilekçede tespit edilecek şüphelilerin yargılanması talep edildi.

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