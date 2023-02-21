Kendisi ayakta kaldı çevresi yerle bir oldu: İMO Başkanı sebebini tek tek açıkladı

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kahramanmaraş Şubesi'ne ait binanın, çevresindeki neredeyse bütün binalar yıkılmasına rağmen hasarsız kalması, depremin ilk gününden bu yana konuşuluyor.

T24’ten Gökçer Tahincioğlu’na konuşan Şube Başkanı Ökkeş Buğra Dalkıran, bu durumu, alüvyonlu zemine, yasalara, bilime uygun inşaat yapılması ile açıklıyor. Dalkıran, “Kentin şu an ki merkezi, 40-50 yıl önce tarım arazisi. Buralar imara açıldı. Üstelik alüvyonlu zemine uygun olmayan binalar yapıldı. Yıkılanlar bu binalar” dedi.

Kentteki binaların yapım ve denetim sürecinde yetkileri olmadığını, ancak görüşlerini yetkililere sürekli bildirdiklerini kaydeden Dalkıran, “Kentin yüksek kesimlerindeki 50 yıllık binalar bile ayakta. Yanlarındaki yeni binalar da öyle. Tek bir neden yok. Bu binalar birden fazla faktör nedeniyle yıkılıyor” diye konuştu.