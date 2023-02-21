Kendisi ayakta kaldı çevresi yerle bir oldu: İMO Başkanı sebebini tek tek açıkladı

Çevresindeki neredeyse bütün binalar yıkılmasına rağmen hasarsız kalan İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kahramanmaraş Şubesi'ne ait binaya dair Şube Başkanı Ökkeş Buğra Dalkıran açıklamalarda bulundu.

Son Güncelleme:
Kendisi ayakta kaldı çevresi yerle bir oldu: İMO Başkanı sebebini tek tek açıkladı

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kahramanmaraş Şubesi'ne ait binanın, çevresindeki neredeyse bütün binalar yıkılmasına rağmen hasarsız kalması, depremin ilk gününden bu yana konuşuluyor.

T24’ten Gökçer Tahincioğlu’na konuşan Şube Başkanı Ökkeş Buğra Dalkıran, bu durumu, alüvyonlu zemine, yasalara, bilime uygun inşaat yapılması ile açıklıyor. Dalkıran, “Kentin şu an ki merkezi, 40-50 yıl önce tarım arazisi. Buralar imara açıldı. Üstelik alüvyonlu zemine uygun olmayan binalar yapıldı. Yıkılanlar bu binalar” dedi.

Kentteki binaların yapım ve denetim sürecinde yetkileri olmadığını, ancak görüşlerini yetkililere sürekli bildirdiklerini kaydeden Dalkıran, “Kentin yüksek kesimlerindeki 50 yıllık binalar bile ayakta. Yanlarındaki yeni binalar da öyle. Tek bir neden yok. Bu binalar birden fazla faktör nedeniyle yıkılıyor” diye konuştu.

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Konya'daki depremle ilgili ilk açıklama.. Büyük panik yaratmıştı Konya'daki depremle ilgili ilk açıklama.. Büyük panik yaratmıştı
Maya derdi yok. 33 yıllık ustadan.. Lezzetli pratik poğaçanın sırrı Maya derdi yok. 33 yıllık ustadan.. Lezzetli pratik poğaçanın sırrı
İstanbul’da suç örgütü operasyonu: 28 gözaltı İstanbul’da suç örgütü operasyonu: 28 gözaltı
İzmir’de, 8 okulun tahliyesine başlandı İzmir’de, 8 okulun tahliyesine başlandı
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk Geçer sadece 8 gün sonra görülecek dolar kurunu açıkladı: Her şey birkaç gün içinde olacak Selçuk Geçer sadece 8 gün sonra görülecek dolar kurunu açıkladı: Her şey birkaç gün içinde olacak
Prof. Ahmet Ercan, Hatay depremi sonrası tek tek anlattı; sunucu kendini tutamadı: 'O zaman vay anasını' Prof. Ahmet Ercan tek tek anlattı, sunucu kendini tutamadı: 'Vay anasını'
Peş peşe depremler sonrası korkutan açıklama: 'Hatay'da halen ana deprem yaşanmamış olabilir' Peş peşe depremler sonrası korkutan açıklama: 'Hatay'da halen ana deprem yaşanmamış olabilir'
Tek tek ortaya çıktı: AHBAP'a yapılan yardımlar nereye harcandı? AHBAP'a yapılan yardımlar nereye harcandı?
Depremde hayatını ve yakınlarını kaybeden ünlü isimler Depremde hayatını ve yakınlarını kaybeden ünlüler