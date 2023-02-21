İstanbul’da suç örgütü operasyonu: 28 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sancaktepe ve Çekmeköy ilçelerinde halka ve esnafa karşı hakimiyet kurmak amacıyla güç, baskı ve şiddet uygulayan, silah ile zor kullanarak haksız kazanç sağlamaya çalışan bir çete tespit edildi.

Çete üyelerinin, belirledikleri işyerlerini değerinin çok altına almak veya bedelsiz almak için işyerlerine yönelik silah ile ateş açtığı belirlendi. Emniyet ekipleri, yasadışı olaylara karışan suç örgütüne yönelik başlatılan teknik ve fiziki takiple örgüt üyelerinin faaliyetlerini tek tek tespit etti. Çetenin elebaşılığını S.A.’nın yaptığını belirleyen polis, 17 Şubat’ta çok sayıda ikamet ve işyerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, “Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak ve Yönetmek”, “Örgüte Üye Olmak”, “Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etmek”, “Kasten Öldürmeye Teşebbüs”, “Nitelikli Yağma”, “Kasten Yaralama”, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma”, “6136 SKM”, “Mala Zarar Verme” ve “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” suçlarını işledikleri belirlenen 28 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda 5 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait 700 mermi ve 258 bin 350 lira değerinde 10 adet çek ve senet ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada dört gün boyunca polise ifade veren çete üyeleri, dün Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 18’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, çete elebaşı S.A. da dâhil 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Zanlılar, söz konusu ilçelerde bulunan halka ve esnafa karşı hakimiyet kurmak amacıyla güç, baskı ve şiddet uygulamak, silah ile zor kullanarak haksız kazanç sağlamakla suçlanıyor. Diğer yandan çete üyelerinin esnafa yönelik zor kullanarak vatandaşı darp etmeleri, içinde müşterisi bulunan işyerlerine seyir halindeki otomobilden gerçekleştirdikleri silahla saldırı olaylarının bazıları çevredeki güvenlik kamera kayıtlarına da yansıdı.

Kaynak: İHA