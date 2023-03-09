AKP usulü diplomasi: TSK'nın NATO temsilcisi Tümgeneral toplantıda boş bardak topladı

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma süreçlerinin değerlendirildiği Brüksel'de bugün yapılan NATO toplantısı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'ni NATO'da temsil eden Tümgeneral Göksel Kahya Türk heyetin toplantısı esnasında masadaki boş bardakları topladı.

Anadolu Ajansı tarafından servis edilen görüntülerde Kahya'nın masaya doğru gelerek bardakları aldığı görülüyor.

Gazeteci Barış Terkoğlu, o anlara ilişkin görüntüleri paylaşarak tepki gösterdi. Terkoğlu, "NATO'daki zirve haberini izliyoruz. TSK'yı NATO'da temsil eden Tümgeneral Göksel Kahya, boş bardakları topluyor. Devletin ajansı o anı dünyaya servis ediyor. Umarım bulaşıkları da yıkatmıyorlardır! Eskiden üniforma itibarı, kurum gelenekleri, diplomatik terbiye vardı. Yazık oldu!" dedi.