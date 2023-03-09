3 kişi hayatını kaybetmişti: Afganis'tan da valilik binasına yapılan terör saldırısını IŞİD üstlendi
Afganistan’da valilik binasına gerçekleştirilen ve Balkh Valisi Mohammad Dawood Muzamil'in de aralarında olduğu 3 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyı radikal İslamcı terör örgütü IŞİD üstlendi.
Afganistan’da valilik binasına gerçekleştirilen ve Balkh Valisi Mohammad Dawood Muzamil de dahil olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Afganistan’ın Balkh şehrinde valilik binasına gerçekleştirilen saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi.
Yetkililer, saldırganın valilik binasına geldiği ve valinin ofisine doğru yürüdüğü güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.
Saldırıda Balkh Valisi Mohammad Dawood Muzamil de dahil olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.
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