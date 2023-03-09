3 kişi hayatını kaybetmişti: Afganis'tan da valilik binasına yapılan terör saldırısını IŞİD üstlendi

Afganistan’da valilik binasına gerçekleştirilen ve Balkh Valisi Mohammad Dawood Muzamil'in de aralarında olduğu 3 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyı radikal İslamcı terör örgütü IŞİD üstlendi.

Son Güncelleme:
3 kişi hayatını kaybetmişti: Afganis'tan da valilik binasına yapılan terör saldırısını IŞİD üstlendi

Afganistan’da valilik binasına gerçekleştirilen ve Balkh Valisi Mohammad Dawood Muzamil de dahil olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Afganistan’ın Balkh şehrinde valilik binasına gerçekleştirilen saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi.

Yetkililer, saldırganın valilik binasına geldiği ve valinin ofisine doğru yürüdüğü güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

Saldırıda Balkh Valisi Mohammad Dawood Muzamil de dahil olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

 
Son Güncelleme:
Show TV'nin Aile dizisinden kötü haber! Kaç bölüm ekranda kalacak? Show TV'nin Aile dizisinden kötü haber! Kaç bölüm ekranda kalacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-iş Başkanı ile parti binasında görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-iş Başkanı ile parti binasında görüştü
25 yıllık ustaya göre içli köfte böyle pişerse dağılmıyor ve iyi pişiyor 25 yıllık ustaya göre içli köfte böyle pişerse dağılmıyor ve iyi pişiyor
CHP'li Altay deprem vergilerini sordu: Nerede bu 88 milyar? CHP'li Altay deprem vergilerini sordu: Nerede bu 88 milyar?
ÇOK OKUNANLAR
Hangi anket şirketi daha isabetli? İşte şirketlerin 2018 seçim tahminleri ve yanılma payları! Hangi anket şirketi daha isabetli? İşte şirketlerin 2018 seçim tahminleri ve yanılma payları!
Millet İttifakı'nın 'aday krizi'nden sonra ilk anket: İşte partilerin son oy oranları Millet İttifakı'nın 'aday krizi'nden sonra ilk anket: İşte partilerin son oy oranları
Bu burçları sakın hafife almayın: İşte zekası zehir gibi olan o 3 burç Bu burçları sakın hafife almayın: İşte zekası zehir gibi olan o 3 burç
Parti seçmenleri depremden kimi sorumlu tutuyor? Parti seçmenleri depremden kimi sorumlu tutuyor?
TOGG için NFT alanlar zarar etti, firma fikir değiştirdi: Mağdurlar sosyal medyayı ayaklandırdı! TOGG için NFT alanlar zarar etti, firma fikir değiştirdi: Mağdurlar sosyal medyayı ayaklandırdı!