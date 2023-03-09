Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-iş Başkanı ile parti binasında görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, kamu işçileri toplu sözleşmesiyle ilgili toplantı yaptı. Atalay, "Yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanı'na talimat verdi, oraya gidiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-iş Başkanı ile parti binasında görüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay'la görüştü. AKP Genel Merkezi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede, Atalay'a TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak da eşlik etti.

Görüşmenin ardından AKP Genel Merkezi önünde gazetecilere açıklama yapan Ergün Atalay, toplantının ana başlığının 700 bin kamu işçisini ilgilendiren 2023 yılı toplu iş sözleşmesi olduğunu söyledi.

Buradan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşmeye gideceklerini belirten Atalay, "Bir an evvel, seçimden evvel, 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Toplumun talebi bu, benim, TÜRK-İŞ yönetiminin talebi bu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bakan Bilgin'e "bu konuyu görüşün" dediğini aktaran Atalay, "Yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanı'na talimat verdi, oraya gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Atalay, bir soru üzerine, görüşmede seçimle alakalı bir konunun gündeme gelmediğini dile getirdi.

"Asgari ücretle ilgili bir şey gündeme geldi mi?" sorusuna Atalay, "Onla ilgili bir şey konuşmadık. Gündem, geçici işçi, bu hafta çıkar diye tahmin ediyoruz. Kamu sözleşmeleri var. Bir de taşeronun kadro beklentisi var, onları konuştuk" cevabını verdi.

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