AYM'nin HDP kararında kim ne oy verdi? Erdoğan'ın atadığı Fidan ve İnce'nin oyu yetmedi

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'ye açılan kapatma davası sürecinde partinin aldığı hazine yardımının durdurulmasına ilişkin kararın iptali başvurusunu görüştü.

Yüksek mahkeme, oy çokluğuyla HDP'nin Hazine Yardımı ödenen hesaplarına geçici bloke konulmasına dair kararı kaldırdı.

TARTIŞMALI İSİMLER KARŞI OY KULLANDI

Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre; Hazine yardımının durdurulmasına iptaline yönelik karar 8’e karşı 7 oyla çıktı. AYM Başkanı Zühtü Arslan, Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan gibi mahkeme üyeleri iptal yönünde oy kullanırken; mahkemenin tartışmalı isimleri İrfan Fidan ve Muhterem İnce’nin de aralarında bulunduğu 7 kişi Hazine yardımının durdurulması yönünde oy verdi.

HDP’ye Hazine yardımının kesilmesi yönünde oy kullanan üyeler şöyle:

Kadir Özkaya, Muammer Topal, Recai Akyel, Basri Bağcı, İrfan Fidan, Kenan Yaşar, Muhterem İnce.

FİDAN VE İNCE TARTIŞMASI

İrfan Fidan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıyken, Yargıtay’da görevlendirilmiş, tek dosyaya dahi bakmadan Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçilmişti. Muhalefet Fidan’ın bu göreve getirilmesine büyük tepki göstermişti. İrfan Fidan, birçok tartışmalı davada da imza sahibi bir isim.

Muhterem İnce de İçişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürütürken önce Sayıştay’da görevlendirildi hemen ardından da AYM’ye üye yapıldı.

Her iki isim de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atandı.

Erdoğan döneminde AYM’ye atanan isimlerin çoğunun HDP aleyhine oy vermesi dikkat çekti.

Kaynak: Gerçek Gündem