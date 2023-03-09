Ülke yangın yeriyken, Saralları sessiz sedasız bıraktılar

Türkiye’de, yargı ve adalet tartışmaları uzun süredir şiddetlenerek artıyor. Açılan davalar, verilen hapis cezaları gündemin üst sıralarında kendine yer buluyor.

Yargıya güvenin yüzde 18’de kaldığı Türkiye’de, adliye kapısından içeri girenlerin hükümete yakınlığı kaderlerini belirliyor.

Öyle ki, Diyarbakır’da 8 Haziran’da tutuklanan 16 gazeteci, aradan 9 ay geçmesine rağmen iddianameleri dahi yazılmadan cezaevinde tutulurken, AKP’li siyasilerle yakınlık kurabilen isimler hızla tahliye oluyor ya da hiç tutuklanmıyor.

SARALLAR DAVASINDA TAHLİYELER

Türkiye’nin en büyük organize suç örgütleri arasında gösterilen Sarallara yönelik, 29 Haziran’da İstanbul merkezli 13 ilde yapılan operasyonla 47 kişi tutuklandı. Saralların önemli isimlerinin de tutuklandığı dosyada yeni gelişmeler yaşandı.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesi duruşma salonlarında 6 Şubat’tan itibaren devam eden yargılamalarda, 7 Mart’ta ara karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, Saralların “yöneticisi” olduğu iddia edilen isimlerden Erdal Acar’ın da aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında tahliye kararı verdi. Tahliye edilen sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmedildi.

YÖNETİCİ KADROSUNA OPERASYON YAPILDI LİDERİ İSE KAYIPLARA KARIŞTI

Onlarca silah, yüz binlerce doların ele geçirildiği, 29 Haziran’da düzenlenen Sarallar operasyonunda ve devam eden yargı sürecinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Emniyet içerisindeki kişilerin bilgi sızdırdığı iddiaları ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ise sızıntı iddialarını doğrulayan satırlar yer aldı.

Sarallara yapılan operasyondan, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 91 şüpheliden aralarında Erdal Acar'ın da bulunduğu 40'ı tutuklandı. Operasyonun ilk ayağında, Sarallar suç örgütünün lideri olduğu belirtilen İlyas Saral ise kayıplara karıştı; fakat devam eden süreçte birçok isim gözaltına alındı.

SOYLU İLE AKTAŞ TARTIŞTI: “SİZE HER SÖYLEDİĞİMİZDE SIZINTI OLUYOR”

Operasyonun ardından ise İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Süleyman Soylu’nun tartıştığı iddiaları gündeme yansıdı. T24 yazarı Tolga Şardan, yazılarında operasyonla ilgili öğrendiklerini aktardı. Soylu’ya yakın olduğu bilinen Trabzon Oflu Saralların, Emniyet içerisinden bilgi aldıkları ifade edildi.

Sarallarla teması olduğu sık sık gündeme gelen aslen Trabzonlu İçişleri Bakanı Soylu’nun da sızıntıyı sağlayan isim olduğu iddialar arasındaydı.

Sarallara yönelik operasyon hazırlığı konusunda Ankara’ya bilgilendirme yapıldığı, gözaltı işlemlerinin ne zaman olacağına dair ise Soylu’ya bir haber verilmedi. Sarallara yönelik operasyon hakkında açıklama yapmayan Soylu’nun ise İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile bu sebepten tartıştığı öne sürüldü.

İki ismin tartışmasının sebebi ise Sarallar operasyonunun Soylu’ya bildirilmemesiydi. T24 yazarı Tolga Şardan’ın aktardıklarında dikkat çeken bir diğer nokta ise, Soylu'nun eleştirisi üzerine Aktaş’ın, "size her söylediğimizde sızıntı oldu" yanıtını vermesiydi.

SARALLAR İDDİANAMESİNDE EMNİYETTEN SIZINTILAR OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI: ANKARA İDDİASINI GÜÇLENDİRDİ

Operasyondan yaklaşık iki ay sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarallar’ın başı olduğu belirtilen İlyas Saral’ın da aralarında olduğu 169 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, suç örgütünün liderinin “Alaaddin Saral” olarak bilinen İlyas Saral olduğu, Erdal Acar, Fatih Sarıalioğlu, Mehmet Ulu, Ali Kaplan, Mustafa Fazlıoğlu, Osman Tellioğlu ile Tamer Çağlar'ın da yöneticileri olduğu belirtildi. Saralların “yöneticisi” olduğu iddia edilen isimlere “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek” suçundan hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ise Saralların kamu görevlileri ile bağlantısı olduğu, polis takiplerine dair bilgi edinebildiklerine dikkat çekildi. İddianamede, şüpheli İ.G. ve ismi verilmeyen kişi arasında geçen konuşmada, “4 kişiyi alacaklar, paketleyecekler” dediği, örgütün ana kadrosuna operasyon olup olmayacağına dair soru sordukları ifade edildi.

Sadece bundan da ibaret değildi. Saralların yöneticilerinden olduğu belirtilen Ahmet Fazlıoğlu ile Eşref Kemal Saral arasında geçen konuşmada "Bizden 160 kişi alacaklarmış, böyle gelmiş" dendiği belirtildi. İddianamede, B.Ç. adlı bir çete mensubunun ise "Organize’den olsa haber geliyor anında ya...” sözlerine de yer verildi. Sarallar suç örgütü mensuplarının son iddianameye de giren, operasyon yapılacağına dair konuşmaları gerçekleştirdikleri tarihler, Ankara’ya yani Soylu’ya bilgi verilen tarihler arasındaydı. Yani sızıntıların, Soylu, Ankara ekibi tarafından yapıldığı iddialarını güçlendiriyordu.

Sarallar operasyonunda, yargı sürecinde yaşananlar, sızıntılar, ardından yönetici kadrosundaki Erdal Acar ile 20 sanığın tahliye edilmesi soru işaretlerini de büyüttü.

O soru işaretlerinden biri de şuydu: Saralların yönetici kadrosunun tüm suçlamalara rağmen tahliyesindeki elin sahibi sızıntıları yapanlar mıydı?