HDP hesaplarına konulan bloke kaldırıldı
AYM, HDP'nin Hazine yardımı ödenen hesaplarına geçici bloke konulmasına dair kararı oyçokluğuyla kaldırdı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davada süreç devam ediyor.
21 Haziran 2021'de iddianamenin kabul edilmesiyle başlayan yargılama sürecinde, HDP'nin sözlü savunma yapmak için Anayasa Mahkemesi'nden istediği süre tamamlanırken; AYM, HDP’nin savunmasının 14 Mart yerine 11 Nisan’da yapılmasına karar verdi.
BLOKE KALDIRILDI
AYM, HDP'nin Hazine yardımı ödenen hesaplarına geçici bloke konulmasına dair kararı oyçokluğuyla kaldırdı. HDP, parti hesabına yatırılan Hazine yardımlarını kullanabilecek.
NE OLMUŞTU?
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebini 5 Ocak'ta kabul etmişti.
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