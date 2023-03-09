'İstanbul'daki tüm binalar incelenmeli, gerekliyse yenilenmeli'

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, devlet eliyle İstanbul'daki tüm binaların incelenmesini ve gerekliyse yenilenmesini istedi.

'İstanbul'daki tüm binalar incelenmeli, gerekliyse yenilenmeli'

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün görüşülen Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi.

Düzenlemeyle yalnızca afet sonrası imar faaliyetlerinin yapılmasının öngörüldüğünü savunan Paylan, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok ilin deprem riskiyle karşı karşıya olduğuna, ülkedeki tüm yapı stokunun olası depremlere hazır hale getirilmesi gerektiğine işaret etti. Paylan, bu konuda TBMM'nin sorumluluk almasının önemini dile getirerek, "İstanbul'da milyonlarca insan çürük binalarda yaşıyor. Başvuru şartı aranmaksızın devlet eliyle İstanbul'daki tüm binalar incelenmeli, gerekliyse yenilenmeli. O süreçte yurttaşlarımıza kira desteği sağlanmalı" diye konuştu.

MALİYETİ 10 MİLYON DOLAR

HDP'li Paylan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezleri depremlerin ülke ekonomisine 100 milyar dolarlık zarar verdiğini, deprem öncesi tüm yurttaki yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesinin maliyetinin ise 10 milyar dolar olduğunu söyledi.

Bir gazetecinin, TBMM Genel Kurulunda görüşülen kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifine, Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu etkilerin giderilmesine yönelik tek seferlik ek kurumlar vergisi düzenlemesinin alındığını belirterek, görüşünü sorması üzerine Paylan, "Depremin maliyeti, emekçinin, yoksulun, emeklinin sırtına yüklenemez. TBMM depremin maliyetinin kimin sırtına yükleneceğine karar vermeli. Maliyet, zenginlerden, AKP döneminde rantla servetine servet katanlardan çıkarılmalı" sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA

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