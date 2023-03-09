Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine ilişkin açıklama: '14 Mart tarihi iddiası doğru değil'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Halktv.com.tr yazarı Fikret Bila'ya "Elbette HDP’yi de ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak, tüm Türkiye’nin, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir. HDP’yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir?" açıklaması yaptı.

HDP'DEN YANIT

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası HDP'den de yeni bir açıklama geldi.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Halk TV yayınında yaptığı açıklamada "Bu çok demokratik bir açıklama, olması gereken bir şey. Bir Cumhurbaşkanı adayının destek araması çok doğal. Zamanı henüz belli değil, CHP tarafından bize bir şey gelmedi henüz. Bu görüşmeyi önemli görüyoruz. Neredeyse 1.5 yıl önce tutum belgesi açıklamıştık. Orada da bizim görüşlerimizi adaylara aktarma konusunda bir talebimiz vardı. Genel yaklaşımımız açısından olumlu buluyoruz" dedi.

Oruç, 14 Mart'ta görüşme yapılacağı konusundaki iddialarla ilgili yaptığı açıklamada da, iddianın doğru olmadığını söyledi.