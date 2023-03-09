Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine ilişkin açıklama: '14 Mart tarihi iddiası doğru değil'

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Kılıçdaroğlu'nun "Elbette HDP’yi de ziyaret edeceğim. HDP’yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir?" açıklamasıyla ilgili konuştu. Oluç ayrıca Kılıçdaroğlu'nun 14 Mart'ta HDP'yi ziyaret edeceği iddiasını da yalanladı.

Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine ilişkin açıklama: '14 Mart tarihi iddiası doğru değil'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Halktv.com.tr yazarı Fikret Bila'ya "Elbette HDP’yi de ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak, tüm Türkiye’nin, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir. HDP’yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir?" açıklaması yaptı.

HDP'DEN YANIT

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası HDP'den de yeni bir açıklama geldi.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Halk TV yayınında yaptığı açıklamada "Bu çok demokratik bir açıklama, olması gereken bir şey. Bir Cumhurbaşkanı adayının destek araması çok doğal. Zamanı henüz belli değil, CHP tarafından bize bir şey gelmedi henüz. Bu görüşmeyi önemli görüyoruz. Neredeyse 1.5 yıl önce tutum belgesi açıklamıştık. Orada da bizim görüşlerimizi adaylara aktarma konusunda bir talebimiz vardı. Genel yaklaşımımız açısından olumlu buluyoruz" dedi.

Oruç, 14 Mart'ta görüşme yapılacağı konusundaki iddialarla ilgili yaptığı açıklamada da, iddianın doğru olmadığını söyledi.

Etiketler
HDP Kemal Kılıçdaroğlu CHP Millet İttifakı
CHP'nin ocak ayında yaptırdığı anket ortaya çıktı: Formül halka sorulmuş! CHP'nin ocak ayında yaptırdığı anket ortaya çıktı: Formül halka sorulmuş!
Daha yeni başlayan Aile dizisinde flaş değişiklik! Nur Sürer'de vardı.. Daha yeni başlayan Aile dizisinde flaş değişiklik! Nur Sürer'de vardı..
Hamamböcekleri ve karıncalara karşı doğal kovucu! Eve yaklaşamıyorlar Hamamböcekleri ve karıncalara karşı doğal kovucu! Eve yaklaşamıyorlar
ABB'den Mansur Yavaş görevini bırakacak iddialarına yanıt ABB'den Mansur Yavaş görevini bırakacak iddialarına yanıt
ÇOK OKUNANLAR
Millet İttifakı'nın 'aday krizi'nden sonra ilk anket: İşte partilerin son oy oranları Millet İttifakı'nın 'aday krizi'nden sonra ilk anket: İşte partilerin son oy oranları
Hangi anket şirketi daha isabetli? İşte şirketlerin 2018 seçim tahminleri ve yanılma payları! Hangi anket şirketi daha isabetli? İşte şirketlerin 2018 seçim tahminleri ve yanılma payları!
Bu burçları sakın hafife almayın: İşte zekası zehir gibi olan o 3 burç Bu burçları sakın hafife almayın: İşte zekası zehir gibi olan o 3 burç
TOGG için NFT alanlar zarar etti, firma fikir değiştirdi: Mağdurlar sosyal medyayı ayaklandırdı! TOGG için NFT alanlar zarar etti, firma fikir değiştirdi: Mağdurlar sosyal medyayı ayaklandırdı!
Dolar/TL'de 'seçim' tahmini: Erdoğan ya da Kılıçdaroğlu kazanırsa dolar ne olur? Erdoğan ya da Kılıçdaroğlu kazanırsa dolar ne olur?