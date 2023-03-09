CHP'nin ocak ayında yaptırdığı anket ortaya çıktı: Formül halka sorulmuş!

CHP’nin, belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın Altılı Masa içerisinde yer aldığı modeli ocak ayında halka sorduğu öğrenildi. CHP’li bir yetkili, "Kemal Kılıçdaroğlu zaten rahatlıkla kazanıyordu, bu modelle de kayda değer bir oy artışı geldiğini ölçtük" dedi.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını belirlemeye yönelik toplantısı sonrasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in masadan kalkmasıyla başlayan kriz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın Altılı Masa'ya dahil edilmesiyle çözülmüştü. Geçiş Sürecinin Yol Haritası’nı kamuoyuna duyuran Millet İttifakı, İmamoğlu ile Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması konusunda uzlaşmıştı.

CHP, OCAK AYINDA ANKET YAPTIRMIŞ

Altılı Masa'daki krizin önüne geçen formüle ilişkin hem CHP’den hem de İyi Parti’den, “Biz önerdik” şeklinde açıklamalar gelirken, CHP’nin ocak ayında bu konuda bir anket yaptırdığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, CHP’li kurmaylar, altı liderin yanı sıra iki büyükşehir belediye başkanının kampanya ve seçim sürecinde aktif olduğu bir model üzerinde uzun süredir çalışıyordu.

İki başkanın Kılıçdaroğlu’na destek olacağı ve sahada seçmene hitap edeceği bir senaryo üzerinde çalışan CHP’li yetkililer, bu modeli ocak ayında bir anketle halka sordu. Çalışma sonucunda kayda değer bir oy artışı tespit edildi.

"PEK ÇOK SENARYO VE SİMÜLASYON ÇALIŞMALARI HAZIRDI"

Çalışma ile ilgili bilgi veren CHP’li bir yetkili, şu ifadeleri kullandı:

"CHP mutfağında, altı lider ve iki büyükşehir belediye başkanının da kampanyada ve seçim sürecinde aktif olduğu model dahil pek çok senaryo ve simülasyon çalışmaları hazırdı. Bu simülasyonların kamuoyu araştırmaları ile ölçümü de yapıldı. Ocak ayında bu senaryoyu içeren bir kamuoyu araştırması da yapılmıştı. Bu modelle, özellikle kararsız seçmenlerin desteğinin de arttığı ve kayda değer bir oy artışı getirdiği ölçüldü. Millet İttifakı'nın adayına oy verme önünde, ‘aday beğenmeme’ tavrı kesilmiş oldu."