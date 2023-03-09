'Depremde kaybolan insanlara dair verileri bakanlıklar bilmiyor!'

TBMM’de toplanan Çocuk İstismarının Önlenmesi ve Alınması Gereken Tedbirleri Araştırma Komisyonu'na katılan CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, CHP Tarafından Kurulan Depremde Kaybolan Çocuklar Komisyonu’nun çalışmalarına dair son verileri paylaştı.

Yaptıkları çalışmaya dair iktidar kanadından herhangi bir muhatap bulamadıklarını kaydeden Hakverdi, “Günlerdir çalışıyoruz, ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Aile Bakanına ulaşıp, çalışmalarımızı ortaklaştırmak istedik; sayın bakandan randevu dahi alamadık. Hala da ne arayan, ne de soran var. Adeta iğneyle kuyu kazıp kayıp, kaybolan insanlarımızı arıyoruz" dedi.

Son günlerde medyada yer alan, depremde kaybolan çocukların bazı cemaat ve vakıflara verildiği iddialarını sert bir dille gündeme getiren Hakverdi, komisyon toplantısında “Devlet varken, cemaat kim?” diye sordu.

AİLE BAKANLIĞI'NA GÖRE 78, İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA GÖRE 213 KİŞİ KAYIP

Sağlık Bakanlığı; İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinin de hazır bulunduğu komisyonda, kaç kişinin kayıp olduğunu soran Hakverdi’ye cevap veren bürokratlar, bir gerçeği de gözler önüne serdi. İçişleri Bakanlığı yetkilisi, 213 kişinin kayıp olduğunu belirtirken; Aile Bakanlığının verilerine göre 78 kayıp olduğu hatırlatıldı.

Aile Bakanlığı Bürokratının “Bakanlığımızın verilerine göre 78 kayıp var, bizim takibimizde 78 kişi var; bakanlıkların verileri örtüşmüyor olabilir” cevabı devletteki koordinasyonsuzluğu gözler önüne serdi.

BAKANLIKLAR BİR AN ÖNCE KOORDİNE OLMALI

Bakanlıklar arasındaki koordinasyonsuzluğun bir an önce sona ermesi gerektiğini dile getiren Hakverdi, Bakanlıkların yetkililerine; “Aileler, çocuklarını şehir şehir, hastane hastane, bakanlık bakanlık arıyor! Bu zulmü bu insanlara yapmayın. İvedilikle koordine olarak verileri ve çalışmaları birleştirin. İnsanlar bir an önce ölülerine ya da dirilerin kavuşmak istiyor. Bu devletin görevi ve herkes görevini eksiksiz yerine getirmeli” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem