Malatya’da feci kaza: 7 kişi hayatını kaybetti

Malatya-Kayseri karayolu Darende ilçesi Yukarıulupınar mevkisinde kayısı yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucunda 7 kişi hayatını kaybetti.

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Malatya’da feci kaza: 7 kişi hayatını kaybetti

Malatya’da kayısı yüklü kamyonun şarampole uçtuğu kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ ODLU

İddiaya göre, Darende istikametine seyir halinde olan Fikret Z. (37) idaresindeki kayısı yüklü 44 ADN 977 plakalı kamyon sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada araç sürücüsü Fikret Zaif (37) ile birlikte Mustafa Öksüz (50), Osman Pirinç (35), Bayram Gür (36), Emir Zarif (11), Osman Ünsal (53), İbrahim Özbeg'in (27) hayatını kaybettiği belirlendi.

Feci kazada hayatını kaybeden şahısların cenazeleri olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

 

Kaynak: İHA

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