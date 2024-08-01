Malatya’da 4,4 Büyüklüğünde Deprem

Malatya'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'ın paylaştığı bilgiye göre Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.

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Malatya’da 4,4 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde saat 05.52’de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 10.08 kilometre olarak ölçüldü.

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını, an itibarıyla olumsuz durum olmadığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Malatya Yeşilyurt'ta 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımız saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi bir olumsuz durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Kaynak: Ajanslar

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