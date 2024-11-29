Mahkemeden Skandal Karar! Eşini ve Kayınpederini Öldüren Katile 'Çifte' İndirim

Türkiye'de kadın cinayetleri günden güne artarken, yargının cezasızlık politikası veya "iyi hal" indirimi gibi uygulamalarının bu durumu körüklediği sık sık tartışılıyor. Son olarak Bolu'da tartıştığı eşi Meltem Zengin (35) ile kayınpederi Turgut Doğanyiğit'i (63) öldürüp, kayınvalidesi Emine Doğanyiğit'i (68) yaralayan Serkan Zengin (36) için verilen karar, büyük tepki çekti.

Kentteki bir fabrikada işçi olarak çalışan 2 çocuk annesi Meltem Zengin ile 16 yıldır evli olduğu Serkan Zengin, sorunlar yaşamaya başladı. Kadının eşiyle yaşadığı anlaşmazlıkları ailesine anlatması sonrası Turgut Doğanyiğit, fabrikanın gece vardiyasından çıkan kızını alarak evine götürdü. Serkan Zengin de eşi ve ailesi ile konuşmak için 19 Nisan'da gece saatlerinde kayınpederinin Sağlık Mahallesi Songül Sokak'taki evine gitti.

16 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Serkan Zengin, boşanmak isteyen Meltem Zengin'e saldırınca, onu kurtarmak için kızına sarılan kayınpederi Turgut Doğanyiğit'i bıçaklayarak öldürdü, kayınvalidesi Emine Doğanyiğit'i de kolundan yaraladı. Olayın ardından gözaltına alınan Serkan Zengin tutuklandı.

Serkan Zengin hakkında Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet ve 'Kadına karşı silahla yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.

Cumhuriyet savcısı, 8 Kasım’da görülen duruşmada, dosyaya ilişkin delillerin toplandığını ifade ederek, mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Zengin'in 'Eşe karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kayınpederine yönelik 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, kayınvalidesine yönelik 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıla kadar hapsi talep edildi.

‘TEK SUÇLU BENMİŞİM GİBİ KONUŞUYORLAR’

Davanın karar duruşması bugün görüldü. Geçen duruşmada açıklanan mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Serkan Sezgin, Meltem Zengin’i kendisini aldatmakla suçlayarak, “Savcı Bey iddianameyi hazırlamış. Ben cezamı zaten çekeceğim. Olaya benim açımdan bakın. Bunu ben kaldıramadım. Kimse beni serbest bıraksın istemiyorum. Kayınvalidem her şeyi biliyor. Ben hakkımı helal etmeyeceğim. Bu dünyanın öbür dünyası da var. Tek suçlu benmişim gibi konuşuyorlar. Ben zaten pişmanım” diye konuştu.

SALDIRGANA 'İYİ HAL' VE 'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti, sanığı eşi Meltem Zengin’e yönelik eylemi nedeniyle ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 18 yıl 4 ay, kayınpederi Turgut Doğanyiğit’e yönelik eylemi sebebiyle ‘Kasten öldürme’ suçundan takdir indirimi uygulanarak 25 yıl ve kayınvalidesine yönelik eylemi nedeniyle de ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 10 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Kaynak: DHA