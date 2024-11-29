Güngören’de Dehşet! Bir İşçi Göçük Altında Kaldı
Güngören’de yakın zamanda boşaltılan bir binanın yıkımı sırasında kısmen çökme meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçiden ikisi kurtarılırken, birinin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.
Güngören'de Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında bir süre önce boşaltılan binanın yıkımda göçük meydana geldi. Yıkım esnasında binada meydana gelen kısmi çökmede 3 işçi göçük altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekipleri sevk edildi. İşçilerden ikisi kurtarıldı, kalan diğer işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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