Güngören’de Dehşet! Bir İşçi Göçük Altında Kaldı

Güngören'de Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında bir süre önce boşaltılan binanın yıkımda göçük meydana geldi. Yıkım esnasında binada meydana gelen kısmi çökmede 3 işçi göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekipleri sevk edildi. İşçilerden ikisi kurtarıldı, kalan diğer işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA