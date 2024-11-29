Güngören’de Dehşet! Bir İşçi Göçük Altında Kaldı

Güngören’de yakın zamanda boşaltılan bir binanın yıkımı sırasında kısmen çökme meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçiden ikisi kurtarılırken, birinin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

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Güngören'de Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında bir süre önce boşaltılan binanın yıkımda göçük meydana geldi. Yıkım esnasında binada meydana gelen kısmi çökmede 3 işçi göçük altında kaldı.

Güngören’de Dehşet! Bir İşçi Göçük Altında Kaldı - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekipleri sevk edildi. İşçilerden ikisi kurtarıldı, kalan diğer işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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