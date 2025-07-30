Mahkemeden Ekrem İmamoğlu'nun Başvurusuna Ret

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptaline ilişkin yürütmenin durdurulmasına yönelik başvuru mahkeme tarafından reddedildi.

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Mahkemeden Ekrem İmamoğlu'nun Başvurusuna Ret
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Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptaline ilişkin yürütmenin durdurulmasına yönelik başvuruda karar çıktı.

Mahkeme, yürütmenin durdurulması talebini reddetti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu yönündeki ihbarlar ve YÖK Denetleme Kurulu’nun 17 Şubat 2025 tarihli “Araştırma Raporu” üzerine, “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. Raporda, İmamoğlu’nun yatay geçiş yaptığı dönemde GAÜ’nün YÖK tarafından tanınmadığı, buna rağmen İstanbul Üniversitesi’ne Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi gibi kaydedildiği belirtilmişti. Başsavcılık, üniversiteye gönderdiği yazılarda, İmamoğlu’nun diplomasına dayalı işlemlerin hukuka aykırı olmaması için gerekli adımların atılmasını talep etmişti.

İstanbul Üniversitesi, 18 Mart 2025’te Yönetim Kurulu kararıyla, İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomalarını “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle iptal etmiş, bu karar 6 Mayıs’ta üniversite veri tabanına yansıtılmıştı. Soruşturma kapsamında, İmamoğlu’nun 1990’da sunduğu belgelerin yalnızca bir tanıtım broşürü ve transkriptten oluştuğu, bu belgelerin Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne ait olmadığı ve üniversite kütüğüne gerçeğe aykırı şekilde kaydedildiği iddia edildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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