İmamoğlu’nun ‘Sahte Diploma’ Davasının Tarihi Belli Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin 8 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. İmamoğlu’nun yargılanmasına 11 Eylül tarihinde İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

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İmamoğlu’nun ‘Sahte Diploma’ Davasının Tarihi Belli Oldu
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevden alınarak tutuklanmasının ardından, lisans diplomasının sahte olduğu iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu’nun "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçunu işlediği öne sürüldü ve hakkında 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor.

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Söz konusu davada İmamoğlu’nun ilk kez hâkim karşısına çıkacağı tarih netleşti. Yargılamanın, 11 Eylül günü saat 13.00’te İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayacağı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden aldığı diplomya ilişkin ‘usulsüzlük' iddiasıyla soruşturma açılmıştı.

Ekrem İmamoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne yatay geçiş yapmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçişin usulsüz olduğunu ve diplomasının geçersiz olduğunu ifade etti.18 Mart’ta İstanbul Üniversitesi yönetimi, İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diplomasını 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle iptal ettiğini açıklamıştı.

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Kaynak: İHA

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