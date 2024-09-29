Mahkeme Kararını Verdi! Ayhan Bora Kaplan Davasına Bakan Heyet Değişecek mi?

Geçen Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan Ayhan Bora Kaplan, suç örgütü kurması nedeniyle yargılanıyor. Davanın 16 Eylül'de yapılan son duruşmasının ardından, sanık Kaplan’ın avukatları reddi hâkim talebinde bulunarak, mahkeme başkanı ve üyelerinin değişmesini istedi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; yapılan başvuruda, daha önceki başvurularının esastan incelenmediğini bu nedenle kararın yok hükmünde olduğu iddia edilerek, “Tüm reddi hâkim sebeplerinin ne denli doğru ve isabetli olduğunu destekleyen birçok yeni delil ve belge dosyaya girmiş, sonradan vakıf olduğumuz ve duruşmada ortaya çıkan 3 başlık altında yeni ret sebeplerini de ayrıca belirtiyoruz” denildi.

'SIRF DURUŞMAYI UZATMAK İÇİN YAPIYORSUNUZ'

Mahkeme heyeti ise Kaplan tarafının reddi hâkim talebini reddederek, “Kaplan müdafilerinin ret istemlerinin süresinde yapılmadığı, ret istemlerinin delillerin bulunmadığı ve ret taleplerinin duruşmayı uzatmak amacıyla yapıldığı” açıklamasını yaptı.

Kaynak: Hürriyet