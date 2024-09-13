Ayhan Bora Kaplan'ın Avukatı Savcıyı Hedef Aldı: Kumpasın En Büyük Destekçisi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 18'i tutuklu 61 kişi hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın duruşması Sincan Cezaevi’nde devam ediyor.

Mahkeme Başkanı’nın duruşma düzeni hakkında uyarılarına karşı söz almak isteyen avukat Sinan Kocaoğlu, söz verilmeden konuşmasına devam etti. Mahkeme Başkanı, Kocaoğlu'nun duruşmadan çıkarılmasına karar verdi.

Duruşmada ilk olarak Mahfuz Tatar’ın balkondan atmak suretiyle öldürmekle suçlanan tutuklu sanık Sercan Keleş savunma yaptı. Keleş, "Bir insanın arkadaşlarına zor durumda yardım etmemesi gibi bir durum söz konusu olmaz. Ben arabamı verdiğim için suça karışmış görünüyorum. Ama ben 8 yıl sonra yakın arkadaşımı öldürülmekle suçlanıyorum. Benim arkadaşımı öldürmem için bir gerekçem olması lazım. Ben Semih’i neden öldüreyim? Semih beklemediği bir sonuç ile karşılaştı. O dönemki arkadaş grubumuzda hapse girmeyen insan yoktu. Semih ayaktan vuruyor Mahfuz Tatar’ı öldürme kastı yoktu. Ölmesini beklemiyordu. Ölünce de bunu kaldıramadı bence. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

'AVUKATIMIN TUTUMU BENİM TUTUMUMU YANSITMIYOR'

Sanık Keleş’in ardından söz alan tutuklu sanık eski AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Barış Kurt, avukatı Sinan Kocaoğlu’nun duruşmanın başındaki tavrı için özür dileyerek, "Avukatımın tutumu benim tutumumu yansıtmıyor" dedi.

'KAPLAN SORUŞTURMAYA 2018'DE DAHİL EDİLDİ'

Tutuklu sanık Ayhan Bora Kaplan’ın avukatlarının savunmalarına geçildi. İlk olarak avukat Rıdvan Şahin savunma yaptı. Şahin, 2011, 2018 ve 2023’teki soruşturmalarda yer alan isimlerin yer aldığı bir şemayı gösterdi. Şahin’in hazırladığı görselde, ''Doğan Kaan Yıldız, Emir Akyol, Emre Karataş, Fatih Güler, Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Levent Erdoğan, Yusuf İzzet Savaş’ın isimlerinin üç ayrı soruşturmada yer aldığı, ancak Bora Kaplan’ın 2018 yılındaki soruşturmayla olaya dahil edildiği'' ileri sürüldü.

'SAVCI, KUMPASIN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ'

13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen gizli tanık Serdar Sertçelik’i yurt dışına kaçırılmakla suçlanan Emniyet görevlilerinin yargılandığı davaya değinen Şahin, "Savcı Mustafa, müvekkilimize kurulan kumpasın en büyük destekçisidir. Bora Kaplan 7 Eylül 2023’te açılan soruşturma ile yargılanmaya başlamadı. Bu kötü zihniyetli insanlar göreve geldiklerinde yargılanmaya başladı ve orada ceza kesildi. Bir insan gözaltına alındıktan sonra delillerin savcılığın önüne yığıp aralarından katalog seçimi gibi seçim yapılması Türkiye tarihinde bir ilktir. Savcı direkt hukuksuzluk yapıyor. Bora Kaplan lehine olan insanları dinlemiyor" dedi.

SAVCI MUSTAFA KAYA'NIN MESAJLARI SUNULDU

Şahin, savcı Mustafa Kaya’nın komiser Ufuk Gültekin’e attığı şu mesajı sundu:

"Komiser Bey onu hiç karıştırmayalım isterseniz çünkü mahkeme aşamasında bu mahkemeye çağrılır neden ifade vermedin derse 'şüphelinin lehine bulunacaktım almadılar falan' der siz doğrudan teslim edebilirsiniz önceki ifade yeterli olur bizim için."

Savcı Mustafa Kaya’nın Bora Kaplan’ın hasmı gibi soruşturmayı yürüttüğünü iddia eden avukat Şahin, Mustafa Kaya’nın "Komiser Bey bu akademisyenin rapor işi çok iyi oldu. Şüphelinin mevcutlu getirildiği günden önce dosyaya girerse çok rahat tutuklamalar çıkar. İntihar olasılığı düşük diye rapor verirse tutuklamaya gerekçe olur" şeklinde ifadelerinin yer aldığı mesajlaşmayı mahkeme başkanına sundu. "Polisler de bu dosyada hukuksuzluk yaptı. Şevket Demircan, Serdar Sertçelik’e 'seni 1 ay yatırırız çıkarırız' diyor. Bir polis bunu nasıl diyebilir?" diye sordu.

'BORA KAPLAN BİR KURBAN'

13. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davada yargılanan eski Ankara İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Murat Çelik’in bir mesajlaşmasını da okuyan avukat Şahin, "Fevzi Altınışık diye birine sinirleniyor Murat Çelik ve polislere 'Bunun mekanını basalım, yerle bir edin. Köpekleri de götürün, maliyeyi de götürün' diye mesaj atıyor. Düşünün hakim bey buna sinirlenen insan Kaplan’a sinirlendiği için neler yapmaz. Bora Kaplan, bir kurban sadece" ifadesini kullandı.

SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ TALEP EDİLDİ

Soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulunan avukat Rıdvan Şahin, HTS kayıtlarının da yeni bir bilirkişi heyetince incelenerek ek bilirkişi raporunun dosyaya sunulmasını ve Bora Kaplan'ın tahliyesini istedi.

Duruşmaya saat 14.00'e kadar ara verildi.

Kaynak: ANKA