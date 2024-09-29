Korkunç Kaza Bir Aileyi Parçaladı! Anne Öldü; Bebeği Ağlarken, Eşi Sinir Krizi Geçirdi

Bursa'da bebek arabasıyla kaldırımda yürüyen kadına tır çarptı. Tırın ezdiği kadın olay yerinde hayatını kaybederken, olay yerine gelen eşi sinir krizi geçirdi. Ağlayan bebeği ise çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Korkunç Kaza Bir Aileyi Parçaladı! Anne Öldü; Bebeği Ağlarken, Eşi Sinir Krizi Geçirdi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde öğle saatlerinde Şirinevler Mahallesi istikametinden, Ankara Yolu Caddesi'ne çıkan Muzaffer U. yönetimindeki tırın dorsesi, sürücüsünün dönüş yaptığı sırada, kaldırımda çocuğunun bulunduğu bebek arabasıyla birlikte yürüyen Yıldız Polat'a çarptı.

Polat dorsenin altında kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Polat, yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayıp yaşamını yitirirken, TIR şoförü Muzaffer U. ise gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

BEBEĞİ AĞLADI, EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan, kaza haberinin ardından olay yerine gelen Yıldız Polat'ın eşi sinir krizi geçirirken, bebeğini ise çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Kaynak: DHA

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