Ayhan Bora Kaplan Davasında Ara Karar Çıktı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 18'i tutuklu 61 kişi hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın duruşması Sincan Cezaevi’nde devam etti. Mahkeme tutuklu sanıkların tahliye talebini reddetti.

Duruşmada, söz alan Hasan Arslantaş’ın avukatı, soruşturmaya savcı Mustafa Kaya ve gizli tanık Serdar Sertçelik’in yurt dışına çıkartılması olayında yargılanan Emniyet personellerinin ciddi şekilde etki ettiğini kaydederek, “Savcı kollukla kol kola girip aleyhte delil toplamıştır. Müvekkilimin uygun görülecek adli kontrol şartlarıyla tahliyesini talep ediyoruz” dedi.

Mahkeme, 15.00’e kadar verilen aranın ardından, ara kararını açıkladı. Mahkeme davada tutuklu 18 sanığın tahliye taleplerini reddetti. Mahkeme, Serdar Sertçelik’in yurtdışından iadesinin beklenilmesine ve 13. Asliye Ceza Mahkemesinde ki dosyanın birleştirilme talebini reddetti. Bir sonraki duruşma 11 Ekim’de görülecek.

İDDİANAMEDE NE CEZA İSTENİYOR?

İddianamede, Bora Kaplan ve diğer örgüt yöneticileri Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik hakkında "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "kasten öldürme", "nitelikli kasten öldürme", 7 kişiye yönelik "kasten yaralama", 2 kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kişiye yönelik "nitelikli yağma", "eziyet", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suç üstlenme" ve 2 kez "suçluyu kayırma" suçlarından biri ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.