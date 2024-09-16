Narin'in Yengesi Hediye Güran Adliyeye Sevk Edildi
Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan yenge Hediye Güran adliyeye sevk edildi.
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sürdürülen soruşturma kapsamında “Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan Narin’in amcası Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran cuma günü gözaltına alınmıştı.
Dün istenilen ek gözaltı süresinin dolması üzerine yenge Hediye Güran, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
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