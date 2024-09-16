Narin'in Yengesi Hediye Güran Adliyeye Sevk Edildi

Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan yenge Hediye Güran adliyeye sevk edildi.

Son Güncelleme:
Narin'in Yengesi Hediye Güran Adliyeye Sevk Edildi

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sürdürülen soruşturma kapsamında “Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan Narin’in amcası Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran cuma günü gözaltına alınmıştı.

Dün istenilen ek gözaltı süresinin dolması üzerine yenge Hediye Güran, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Narin Soruşturmasında Kritik Bulgular: Kırık Far, Değiştirilen Halılar, Ahırdaki Ayak İzleri...Narin Soruşturmasında Kritik Bulgular: Kırık Far, Değiştirilen Halılar, Ahırdaki Ayak İzleri...Gündem

Son Güncelleme:
Günler Sonra Ortaya Çıkan Videoda Narin'in Annesinden Dikkat Çeken Sözler: 'Bir Köşeye Atın, Kızım Biliyor...' Günler Sonra Ortaya Çıkan Videoda Anneden Dikkat Çeken Sözler
Tencereye 1 Bardak Dökün Eti Lokuma Çeviriyor! Şeflerin Gizli Sırrı Tencereye 1 Bardak Dökün Eti Lokuma Çeviriyor! Şeflerin Gizli Sırrı
Yeni Evli Genç Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti Yeni Evli Genç Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti
Show TV Bahar Dizisinin Hayranlarını Şaşırttı! Apar Topar Karar Değişti Show TV Bahar Dizisinin Hayranlarını Şaşırttı! Apar Topar Karar Değişti