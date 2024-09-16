Günler Sonra Ortaya Çıkan Videoda Narin'in Annesinden Dikkat Çeken Sözler: 'Bir Köşeye Atın, Kızım Biliyor...'
Diyarbakır'da cansız halde bulunmasının ardından Türkiye'nin gündemine oturan Narin'in annesinin günler sonra ortaya çıkan videosu dikkat çekti. Tutuklu anne Yüksel Güran'ın videoda "Ne olur benim kızıma göstermeyin. Kızım biliyor, dayanamıyor" dediği duyuluyor.
Diyarbakır’da kayıp olarak aranmaya başlamasından 19 gün sonra, cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin’in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, anne Yüksel Güran’ın arama çalışmalarının 3. Gününde çekilen bir videosu ortaya çıktı.
Görüntülerde ağıt yakan anne Yüksel Güran’ın kullandığı "Ne olur kızımı bırakın, ne olur bir köşeye atın. Ne olur benim kızıma göstermeyin. Kızım biliyor, dayanamıyor" ifadeleri dikkat çekti.
Yüksel Güran bu ifadeleri, Tunceli'de kaybolan ve 4,5 yıldır haber alınamayan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku’ya sarılarak söylediği görüldü.
TUTUKLULAR ARASINDA YER ALIYOR
Cinayet soruşturmasına ilişkin birçoğu aileden olmak üzere toplamda 11 kişi tutuklanırken, tutuklular arasında Narin’in annesi Yüksel Güran da bulunuyordu. Yüksel Güran, "kasten öldürme suçuna iştirak etmek" suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti.