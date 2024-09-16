Günler Sonra Ortaya Çıkan Videoda Narin'in Annesinden Dikkat Çeken Sözler: 'Bir Köşeye Atın, Kızım Biliyor...'

Diyarbakır'da cansız halde bulunmasının ardından Türkiye'nin gündemine oturan Narin'in annesinin günler sonra ortaya çıkan videosu dikkat çekti. Tutuklu anne Yüksel Güran'ın videoda "Ne olur benim kızıma göstermeyin. Kızım biliyor, dayanamıyor" dediği duyuluyor.

Son Güncelleme:

Diyarbakır’da kayıp olarak aranmaya başlamasından 19 gün sonra, cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin’in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, anne Yüksel Güran’ın arama çalışmalarının 3. Gününde çekilen bir videosu ortaya çıktı.

Görüntülerde ağıt yakan anne Yüksel Güran’ın kullandığı "Ne olur kızımı bırakın, ne olur bir köşeye atın. Ne olur benim kızıma göstermeyin. Kızım biliyor, dayanamıyor" ifadeleri dikkat çekti.

Yüksel Güran bu ifadeleri, Tunceli'de kaybolan ve 4,5 yıldır haber alınamayan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku’ya sarılarak söylediği görüldü.

TUTUKLULAR ARASINDA YER ALIYOR

Cinayet soruşturmasına ilişkin birçoğu aileden olmak üzere toplamda 11 kişi tutuklanırken, tutuklular arasında Narin’in annesi Yüksel Güran da bulunuyordu. Yüksel Güran, "kasten öldürme suçuna iştirak etmek" suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti.

Narin Soruşturmasında Yeni Perde... Savcılık O İhtimalin Peşinde! Tek Tek SorulduNarin Soruşturmasında Yeni Perde... Savcılık O İhtimalin Peşinde! Tek Tek SorulduGüncel
Narin Cinayetinde Kritik Gelişme: En Önemli Delildi... İtirafçının Evinden ÇıktıNarin Cinayetinde Kritik Gelişme: En Önemli Delildi... İtirafçının Evinden ÇıktıGüncel

Etiketler
Narin Güran Diyarbakır
Son Güncelleme:
Hazır Yufkayla Yapılan Böreği Lezzetlendiren Tüyo! İşte Şeflerin 5 Sırrı Hazır Yufkayla Yapılan Böreği Lezzetlendiren Tüyo! İşte Şeflerin 5 Sırrı
Toroslar'ın Eteğinde Hasat Zamanı: Coğrafi işaretle tescillendi Toroslar'ın Eteğinde Hasat Zamanı
Puf Puf Kabaran Pişi Yapmanın Yolu! Sönmemesi İçin Üsküp'te Böyle Kızartılıyor Puf Puf Kabaran Pişi Yapmanın Yolu! Sönmemesi İçin Üsküp'te Böyle Kızartılıyor
Yeni Evli Genç Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti Yeni Evli Genç Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti