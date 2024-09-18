Mahkeme İptal Etmişti: Kanal İstanbul İçin Yeni İmar Planları Çıktı

AKP, rant ve yıkım projesi olan ‘Kanal İstanbul’u sözlerinden atsa da gizliden gizliye proje için harekete geçiyor. Geçmişte Kanal İstanbul projesi güzergâhında yer alan Durusu, Haraççı, Taşoluk, Boğazköy, Hadımköy, Bolluca, Ömerli mahallelerindeki 34 taşınmazın, AKP’li Arnavutköy Belediyesi tarafından satışa çıkarıldığı gündeme gelmişti.

Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz’ün haberine göre, belediyenin şimdi de Sazlıdere Barajı’na yakın bir alanda yeni bir imar planı oluşturduğu ve bu planan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandığı ortaya çıktı. Söz konusu parsellerin Kanal İstanbul Projesi’ne dört kilometre uzaklıkta ve Baykar Özel Endüstri Bölgesi’nin bitişiğinde yer alması dikkat çekti. Bilindiği üzere Baykar’ın yönetim kurulu başkanı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar.

Söz konusu imar planının açıklaması ise şöyle:

“Planlama Alanı İstanbul Arnavutköy Ömerli Mahallesi’nde konumlanmakta olup ilçenin güneybatı sınırında, sanayi ve lojistik tesislerinin bulunduğu bölgenin ve Baykar Özel Endüstüri Özel Bölgesi’nin bitişiğinde yer almaktadır. Planlama alanının konumlandığı Arnavutköy ilçesinin kuzeyinde Karadeniz ve İstanbul Havalimanı, güneyinde Esenyurt ve Başakşehir ilçeleri, batısında Eyüpsultan ilçesi yer almakta ve ilçe içerisinden kuzey/güney doğrultusunda Kanal İstanbul Projesi geçmektedir.”

KANAL İSTANBUL İPTALLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) açtığı davalar sonucu bölgenin bütün planları İstanbul 11. İdare Mahkemesi tarafından 2023 Aralık ve 2024 Ocak ayında ayrı ayrı verilen kararla iptal edilmişti. Başka bir davada İstanbul 3. İdare Mahkemesi, Emlak Konut Dursunköy projesinin bulunduğu 2. etabın imar planlarını 29 Aralık 2023’te iptal etmişti.

Kaynak: Cumhuriyet