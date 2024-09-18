Güvercin Kulübesinde ‘Kalaşnikof' Yakalandı

Adana'da Seyhan polisi tarafından gerçekleştirilen ruhsatsız silah operasyonunda, bir evden tabanca, pompalı tüfek ve çatıdaki güvercin kulübesinden uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Güvercin Kulübesinde ‘Kalaşnikof' Yakalandı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki bir evde ruhsatsız silahlar olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler bunun üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Güvercin Kulübesinde ‘Kalaşnikof' Yakalandı - Resim : 1

Baskında Sergen Ö. ve Emre Ş. ters kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Evde yapılan arama çalışmalarında ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 39 adet uyuşturucu hap ve çatıdaki kuş kulübesinden uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

Güvercin Kulübesinde ‘Kalaşnikof' Yakalandı - Resim : 2
Yakalanan şüpheliler silahların kendilerinin olmadığını beyan ederken işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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