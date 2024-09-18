Lübnan'da Patlayan Çağrı Cihazı Nedir? İsrail'in Saldırısı Sonrası Merak Konusu Oldu

İsrail ile çatışma halinde olan Hizbullah örgütü üyelerinin kullandığı bu cihazlar patladı. Olayda en az 9 kişi hayatını kaybederken, aralarında İran'ın Lübnan Büyükelçisi'nin de bulunduğu 2 bin 800 kişi yaralandı.

Yetkililer, 200 kişinin durumunun kritik olduğunu belirtti. Lübnan hükümeti ve Hizbullah, patlamaların bir siber saldırı sonucu gerçekleştiğini öne sürerken, İsrail’den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Aynı saatlerde Suriye’de de benzer patlamalar yaşandı ve burada en az 14 kişi yaralandı.

Patlamaların ardından çağrı cihazlarıyla ilgili sorular da artmaya başladı. Çağrı cihazları (pager), kablosuz telekomünikasyon cihazları olup alfanümerik ya da sesli mesajlar alabiliyor. İlk kez 1949’da patentlenen cihaz, 1956’da Motorola tarafından piyasaya sürüldü ve başlangıçta hastane personeli tarafından kullanıldı. 1980’ler ve 1990’larda popülerlik kazanan bu cihazlar, cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla önemini yitirdi.

Hizbullah üyelerinin kullandığı Gold Apollo Rugged AR-924, askeri tip bir çağrı cihazı olup suya ve toza dayanıklıdır. -10 ile +50 santigrat derece arasındaki sıcaklıklara direnç gösteren cihaz, tam şarjla 85 güne kadar kullanılabiliyor.

TELEFONLAR DA UZAKTAN PATLATILABİLİR Mİ?

Çağrı cihazlarının patlamasının ardından cep telefonlarının da benzer şekilde uzaktan patlatılabileceği iddiaları ortaya atıldı. Siber güvenlik uzmanı Ersin Çahmutoğlu, Halk TV’de katıldığı bir programda, İsrail’in "Pegasus" casus yazılımı ile cep telefonlarına erişebildiğini hatırlattı. Çahmutoğlu, Hizbullah üyelerinin kullandığı cihazların yanı sıra birçok cihazın da bu tür yazılımlar sayesinde hacklenebileceğini belirtti. Cep telefonlarının uzaktan patlatılmasının da mümkün olduğunu vurgulayan Çahmutoğlu, bu tür casus yazılımların cihazlara sızarak onları kontrol edebileceğini ifade etti.

Kaynak: AA-Haber Merkezi