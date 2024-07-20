AKP'li Belediyeden Kanal İstanbul Bölgesinde Milyarlık İhale

İktidarın ısrarla vazgeçmediği Kanal İstanbul projesi için ihaleler sürüyor. Son olarak AKP’li Arnavutköy Belediyesi, proje bölgesinde yer alan 1.3 milyar liralık taşınmazları ihale yoluyla satışa çıkardı.

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AKP'li Belediyeden Kanal İstanbul Bölgesinde Milyarlık İhale

İktidar, uzmanların ve yaşam savunucularının tüm itirazlarına karşın Kanal İstanbul’dan vazgeçmiyor

Deprem tehlikesinin yanı sıra ekoloji ve deniz bilimi açısından da birçok tahribata yol açacağına yönelik uyarılarda bulunulan projenin güzergâhındaki taşınmazlar kamu eliyle satılmaya devam ediyor.

Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz’ün haberine göre, AKP’li Arnavutköy Belediyesi Kanal İstanbul güzergâhında yer alan 34 taşınmazı satışa çıkardı. Bu taşınmazlar Durusu, Haraççı, Taşoluk, Boğazköy, Hadımköy, Bolluca, Ömerli mahallelerinde yer alıyor.

BU YILIN EN BÜYÜK İHALESİ

İhale usulüyle satışa çıkarılan taşınmazların yaklaşık bedeli 1.3 milyar TL. İhaleye çıkarılan bu taşınmazlarla birlikte Arnavutköy Belediyesi, proje güzergâhında 2024 yılında kamu eliyle yapılan en büyük satışı yapmış oldu.

Belediye, geçen aylarda bölgedeki 175.9 milyon TL değerindeki taşınmazını satışa çıkarmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı da Arnavutköy’de birçok taşınmazı satışa sunmuştu. İhaleye çıkarılan son taşınmazla birlikte 2024 yılında proje güzergâhında kamu eliyle satışa çıkarılan taşınmazların bedeli 2 milyar TL’yi aştı.

KANAL İSTANBUL İPTALLERİ

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) açtığı davalar sonucu bölgenin bütün planları İstanbul 11. İdare Mahkemesi tarafından 2023 Aralık ve 2024 Ocak ayında ayrı ayrı verilen kararla iptal edilmişti. Başka bir davada İstanbul 3. İdare Mahkemesi, Emlak Konut Dursunköy projesinin bulunduğu 2. etabın imar planlarını 29 Aralık 2023’te iptal etmişti.

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