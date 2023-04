Mahir Polat'tan 'çok önemli' uyarı: Birkaç saat içinde yıkım riski çok yüksektir!

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabından Beyoğlu Karaköy'de bir kısmı çöken 5 katlı metruk binayla ilgili uyarıda bulundu.

Polat, "Uzun bir süredir Kültür Bakanlığı koruma kuruluna, yetkili ilçe belediyesine ve mülk sahibine konunun aciliyetini belirten tüm uyarılarımıza rağmen herhangi bir tedbir alınmayan yapı an itibari ile İstanbul’un en işlek caddesi üzerinde saatlerle ölçülecek kadar zaman içinde çökmekle karşı karşıyadır. Buradan tekrar ifade etmek zorundayım ne yazık ki bu dakikaya kadar tedbir alınmayan yapı an itibari ile çökmek üzeredir. Yapının acilen yıkılarak can güvenliğinin sağlanması bu dakika itibari ile zorunludur" dedi.

"YOLU KAPATTIK"

"İlçe Belediyesi acil bir tedbir almayarak kurul kararını beklemektedir" diyen Polat, "Koruma kurulu ise en iyi en yakın tarih olarak yarın toplanacaktır. Yarına kadar değişen tek şey muhtemelen binanın çökmesi ve İstanbul’un en işlek caddesinin kapatılmasından doğacak vatandaş çilesi olacaktır. Bir an önce gerçek bir karar verilmesi görev ve sorumluluk gereği olarak zorunludur. İBB olarak şu an İstanbul’un en işlek caddesinde can güvenliği nedeniyle yolu kapattık. Yaşanan bu tuhaf duruma karşı yetkili kurumları acilen karar ve tedbir almaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BİRKAÇ SAAT İÇİNDE YIKIM RİSKİ ÇOK YÜKSEKTİR"

Polat, "Bu aşamaya kadar ihmal edilerek adeta yıkımına davetiye çıkarılan tarihi yapının yok oluşu yanında şimdi vatandaşımızın an be an bir ölüm riski ile karşı karşıya bırakıldığını belirtiyorum. Acilen ya İBB nin çalışmasına izin verilsin ya da ilçe belediyesi ve Kültür Bakanlığı konunun ciddiyetine uygun karar verip müdahalede bulunsun. Bu dakikaya kadar ihmallerle ve yapının yok olma aşamasına kadar gelmesinde oluşan suç unsuruna ilişkin işlemlerimizi mahfuz olacaktır. Yapıyla ilişkin yetkililere ve mülk sahibine yapının durumunu ve ağır tahribatında ve kaybında oluşan suç unsurunu hatırlattığımız resmî yazımızı kamuoyu ile paylaşıyorum. Şu an bölgede oluşan ulaşım kaosu bu bölgenin bu nedenle kapılması zorunluluğu ile ilgilidir. Yarınki rutin koruma kurulu toplantısından çıkacaklarsa göre hareket etme kararı çok ciddi sonuçlara gebedir, yetkilileri tekrar uyarıyorum, birkaç saat içinde yıkım riski çok yüksektir" diye belirtti.

"ACİL TOPLANMAYA DAVET EDİYORUM"

Öte yandan sosyla medya hesabından bir paylaşım daha yapan Polat, "Karaköy’de an be an çökme riskine karşı başında kurul kararını beklediğimiz binaya ilişkin az önce Kültür Bakanlığı Koruma Kurulu’nun “acele” ibareli kararı geldi. Acele ibareli karar bekleyin ilk toplandığımız gün ne yapılacağına karar vereceğiz diyor. Hem acele diyor hem de bekleyin diyor. Yetkilileri bu gayri ciddi tutumu acilen terk etmeye İstanbul’un göbeğinde vatandaşın can güvenliğini riske eden, İstanbul’un kent yaşamını ve trafiğini felç eden vakıaya karşı “gerçek” bir karar almak üzere lütfedip acilen toplanmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem