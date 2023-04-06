Hemşire, yanlışlıkla 6 aylık bebeğin parmağını kesti!

Diyarbakır Ergani Devlet Hastanesi’nde damar yolunu sabitlemek için takılan flasteri makas ile çıkarmaya çalışan hemşire, 6 aylık bebeğin parmağını kesti.

Hemşire, yanlışlıkla 6 aylık bebeğin parmağını kesti!

Daha önce sünnet yerine bademcik ameliyatı yapılan çocuk ile gündeme gelen Ergani Devlet Hastanesi’nde ikinci bir skandal yaşandı.

Amida Haber'in haberine göre; 6 aylık bebek H.B önceki gece rahatsızlanınca Ergani Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Serum için damar yolu açılan bebeğin tedavisi bittikten sonra, hemşire damar yolunu sabitlemek için takılan flasteri çıkarmak istedi. Flasterin çıkmaması üzerine makasla kesmeye çalışan hemşire, bu sırada makas ile 6 aylık bebeğin baş parmağını kesti.

Parmağı kesilen bebek ilk müdahalenin ardından Diyarbakır’a sevk edilerek tedavi altına alındı. Konu ile ilgili görüştüğümüz hastane yetkilileri olay ile ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

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