Beyoğlu'nda bir kısmı çöken 5 katlı metruk bina havadan görüntülendi

Beyoğlu'nda kısmen çöken 5 katlı metruk bina havadan görüntülendi.

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Beyoğlu'nda kısmen çöken yaklaşık 150 yıllık olduğu öğrenilen 5 katlı metruk bina havadan görüntülendi.

Beyoğlu Karaköy, Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan tadilat yapılan 5 katlı metruk binada kısmen çökmüş, beton parçaları da yola dökülmüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken tramvay seferleri bir süreliğine durdurulmuştu. Ekiplerin çalışmaları sürerken, yaklaşık 150 yıllık olduğu öğrenilen metruk bina dron ile görüntülendi. Görüntülerde, binanın caddeye yakın kısmının çöktüğü görülüyor.

Kaynak: İHA

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