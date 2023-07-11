Mahir Çayan ve 9 arkadaşını andığı için işten çıkarılan 22 yıllık TRT çalışanı göreve iade edildi

Mahir Çayan ve 9 arkadaşını andığı gerekçesiyle TRT’deki işine son verilen Deniz Salmanlı hakkında göreve iade kararı verildi.

Mahir Çayan ve 9 arkadaşını andığı Twitter paylaşımı gerekçe gösterilerek “terör örgütüyle iltisaklı olmak” suçlamasıyla işten çıkarılan TRT’nin 22 yıllık çalışanı Deniz Salmanlı, mahkeme kararı ile görevine iade edildi.

İstanbul 6. İdare Mahkemesi, Mahir Çayan ve 9 arkadaşını andığı için TRT’nin işten çıkardığı Deniz Salmanlı’nın göreve iadesine karar verdi. Mahkeme, Salmanlı’nın “Teslim Olmuyoruz! Mahir Çayan, Hüdai Arıkan, Cihan Alptekin, Ahmet Atasoy, Sinan Kazım Özüdoğru, Sabahattin Kurt, Ömer Ayna, Saffet Alp” şeklindeki paylaşımının işten çıkarılmasına gerekçe olarak gösterilen “terör örgütü ile irtibat veya iltisaklı olduğunun tespiti için yeterli olmadığı”na hükmetti.

NE OLMUŞTU?

TRT, geçen 27 Mart 2021’de 1260 kişinin katıldığı kurum içi sınav düzenledi. Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde yapılan sınava kadın ve erkekler ayrı salonlarda girmiş, bu uygulamayı “Harem selamlık” olarak değerlendiren KESK’e bağlı Haber-Sen üyeleri 1 Nisan’da Twitter’da hashtag açarak, bir protesto kampanyası yapmıştı.

TRT, bir gün sonra Haber-Sen’in yöneticilerinden olan şef montajcı Deniz Salmanlı’ya idari soruşturma açmış, açılan soruşturmada Deniz Salmanlı’nın geçmişe dönük twitter paylaşımları mercek altına alınmıştı. Salmanlı’nın Mahir Çayan ve arkadaşları ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle 9 Nisan’da açığa alındı. Ardından Salmanlı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin “Terör örgütlerine veya milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenler kamu görevinden çıkarılır” hükmü gereğince 9 Ağustos’ta memurluktan çıkarılmıştı.

Kaynak: ANKA